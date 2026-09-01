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Опубликовано 1 сентября, 03:25

Два человека погибли из-за внезапного наводнения в Гранд-Каньоне

Обложка © X / Grand Canyon NPS

Обложка © X / Grand Canyon NPS

В национальном парке Гранд-Каньон в американском штате Аризона два человека погибли после внезапного наводнения. Об этом сообщила Служба национальных парков США в соцсети X.

Одним из погибших оказался 46-летний мужчина. Спасатели обнаружили его тело в районе порогов Кристал на реке Колорадо. По информации властей, судьба более десяти человек пока остаётся неизвестной. Спасатели не нашли их и продолжают поиски.

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Ранее сообщалось о более чем 20 пропавших после внезапного паводка в Гранд-Каньоне. Администрация национального парка призвала всех, кто знает что-либо о местонахождении этих людей, связаться со спасательными службами.

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Лия Мурадьян
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