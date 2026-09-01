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Регион
Опубликовано 1 сентября, 03:41

«Не босс и вассалы»: В Кремле раскрыли, чем ШОС привлекает всё больше стран

Песков назвал привлекательным для стран формат работы ШОС

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Модель взаимодействия, сложившаяся в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), привлекает как её участников, так и государства, проявляющие интерес к объединению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью киргизско-российскому телеканалу «Номад ТВ».

По словам Пескова, страны ШОС придерживаются общего подхода к выстраиванию двусторонних и многосторонних отношений. В его основе лежат международное право, договорённости между государствами, взаимное уважение и выгода, а не правила, устанавливаемые одной стороной.

Именно такой принцип, отметил представитель Кремля, импонирует многим государствам. Он подчеркнул, что речь идёт не об отношениях по схеме «босса и подчинённых вассалов», а о взаимодействии на основе равноправия и взаимного учёта интересов.

Песков: Путин и Пашинян обсудят двустороннюю повестку на полях саммита ШОС
Песков: Путин и Пашинян обсудят двустороннюю повестку на полях саммита ШОС

Напомним, 31 августа президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается насыщенный график международных переговоров на полях форума.

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Артём Гапоненко
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