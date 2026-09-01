«Не босс и вассалы»: В Кремле раскрыли, чем ШОС привлекает всё больше стран

Модель взаимодействия, сложившаяся в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), привлекает как её участников, так и государства, проявляющие интерес к объединению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью киргизско-российскому телеканалу «Номад ТВ».

По словам Пескова, страны ШОС придерживаются общего подхода к выстраиванию двусторонних и многосторонних отношений. В его основе лежат международное право, договорённости между государствами, взаимное уважение и выгода, а не правила, устанавливаемые одной стороной.

Именно такой принцип, отметил представитель Кремля, импонирует многим государствам. Он подчеркнул, что речь идёт не об отношениях по схеме «босса и подчинённых вассалов», а о взаимодействии на основе равноправия и взаимного учёта интересов.

Напомним, 31 августа президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается насыщенный график международных переговоров на полях форума.