Бессент: США не будут смягчать меры против России до урегулирования на Украине

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен смягчать экономические меры в отношении России до завершения конфликта на Украине. Об этом американский министр сообщил во время встречи с российским коллегой Антоном Силуановым на полях саммита G20.

По словам Бессента, любые договорённости с Москвой по экономическим вопросам сейчас невозможны. Он подчеркнул, что позиция США останется прежней, пока ситуация на Украине не будет урегулирована.

«Никакие экономические послабления для России или договорённости по другим вопросам невозможны», – заявил глава американского Минфина, передаёт Reuters.

Ранее Life.ru писал, что Антон Силуанов и Скотт Бессент провели встречу на полях G20 в американском Эшвилле. Переговоры прошли в закрытом формате, а среди тем обсуждения назывались украинское урегулирование и вопросы экономического развития.