Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 05:03

Бессент: США не будут смягчать меры против России до урегулирования на Украине

Обложка © TASS / AP / Julia Demaree Nikhinson

Обложка © TASS / AP / Julia Demaree Nikhinson

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен смягчать экономические меры в отношении России до завершения конфликта на Украине. Об этом американский министр сообщил во время встречи с российским коллегой Антоном Силуановым на полях саммита G20.

По словам Бессента, любые договорённости с Москвой по экономическим вопросам сейчас невозможны. Он подчеркнул, что позиция США останется прежней, пока ситуация на Украине не будет урегулирована.

«Никакие экономические послабления для России или договорённости по другим вопросам невозможны», – заявил глава американского Минфина, передаёт Reuters.

Трамп объяснил необходимостью ладить со всеми поездку Силуанова на G20
Трамп объяснил необходимостью ладить со всеми поездку Силуанова на G20

Ранее Life.ru писал, что Антон Силуанов и Скотт Бессент провели встречу на полях G20 в американском Эшвилле. Переговоры прошли в закрытом формате, а среди тем обсуждения назывались украинское урегулирование и вопросы экономического развития.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Антон Силуанов
  • Украина
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar