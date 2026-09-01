Американка показала видео теракта 11 сентября, которое никто не видел 25 лет

Уникальная семиминутная запись событий 11 сентября впервые стала достоянием публики спустя 25 лет. Жительница Нью-Йорка сняла происходящее возле Всемирного торгового центра и всё это время держала кассету в сейфе. Кадры, которые прежде никто не видел, опубликовала The New York Times.

Теракт 11 сентября в США. Видео © Х / ZIONS OF ISRAEL

Утром 11 сентября 2001 года женщину разбудил сильнейший грохот. По её словам, звук напоминал столкновение грузовика с домом. Оказавшись на пожарной лестнице своей квартиры, американка взяла камеру и начала снимать происходящее. В объектив попеременно попадали горящие башни Всемирного торгового центра и прохожие на расположенной внизу улице.

После трагедии видеозапись на протяжении четверти века оставалась запертой в сейфе. Женщина не решалась даже посмотреть сохранённые кадры. Продолжительность материала составляет семь минут. В дальнейшем его планируют использовать в документальном фильме, который готовят к 25-й годовщине трагедии.

Сама атака произошла 11 сентября 2001 года. Террористы из группировки «Аль-Каида»* захватили четыре пассажирских самолёта. Два лайнера направили на башни Всемирного торгового центра — на тот момент самые высокие здания Нью-Йорка. Ещё один самолёт врезался в здание Пентагона, а четвёртый рухнул неподалёку от Шанксвилла в Пенсильвании, направляясь в сторону Вашингтона.

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