Захарова: Посольство РФ получило обращения о поиске 12 россиян в Непале

Российское посольство в Непале получило заявления о поиске 12 граждан, находившихся в зоне бедствия после разрушительного селевого паводка. МИД РФ также призвал туристов отказаться от поездок в северные районы страны из-за угрозы нового паводка. Об этом на ВЭФ-2026 сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российские дипломаты продолжают следить за поисково-спасательными работами в Непале, где 26 августа произошёл разрушительный селевой паводок.

«На текущий момент подтверждена информация об успешной эвакуации десятерых соотечественников, восьмерым нашим туристам удалось самостоятельно покинуть зону бедствия, ещё двух россиянок доставили в Катманду непальские спасатели», — сказала она.

Захарова настоятельно рекомендовала россиянам, находящимся в Непале, временно отказаться от поездок в северную часть страны до полной нормализации ситуации. Планировать новые путешествия в республику, по словам дипломата, также следует с учётом сохраняющихся рисков.

Ранее сообщалось, что причиной катастрофического наводнения в Непале в районе границы с Тибетом мог стать не только обрушившийся ледник. Анализ спутниковых снимков показал, что вместе с ледяной массой вниз сошёл участок самого горного склона пика Лангтанг-Лирунг.