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Регион
Опубликовано 1 сентября, 06:31

Тысяча ударов в день: Захарова поймала Зеленского на лжи после слов о мире

Захарова назвала слова Зеленского об ударах по РФ доказательством лжи о мире

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Высказывания Владимира Зеленского о тысячах ударов в день по гражданским объектам России противоречат заявлениям Киева о стремлении к миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ-2026.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобные заявления стали аргументом против утверждений Зеленского о желании добиться мира. Особое внимание дипломат обратила на объекты, связанные с началом учебного года. Речь, в частности, идёт о школах и детских садах. Как заявила Захарова, украинская сторона рассматривает такие учреждения в качестве потенциальных целей для нанесения ударов.

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Ранее Зеленский допускал, что сентябрь может существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации вокруг урегулирования конфликта с Россией. Сейчас Киев ожидает результатов работы представителей президента США Дональда Трампа. Параллельно украинская сторона проводит консультации с американскими политиками по поводу дальнейших действий для завершения конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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