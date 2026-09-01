Тысяча ударов в день: Захарова поймала Зеленского на лжи после слов о мире

Высказывания Владимира Зеленского о тысячах ударов в день по гражданским объектам России противоречат заявлениям Киева о стремлении к миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ-2026.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобные заявления стали аргументом против утверждений Зеленского о желании добиться мира. Особое внимание дипломат обратила на объекты, связанные с началом учебного года. Речь, в частности, идёт о школах и детских садах. Как заявила Захарова, украинская сторона рассматривает такие учреждения в качестве потенциальных целей для нанесения ударов.

Ранее Зеленский допускал, что сентябрь может существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации вокруг урегулирования конфликта с Россией. Сейчас Киев ожидает результатов работы представителей президента США Дональда Трампа. Параллельно украинская сторона проводит консультации с американскими политиками по поводу дальнейших действий для завершения конфликта.