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Регион
Опубликовано 1 сентября, 06:28

Путин призвал исключить провоцирование вооружённых столкновений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин выступил с заявлением на заседании Совета глав государств ШОС. Лидер России подчеркнул, что державы обязаны приложить максимум усилий, чтобы не допускать провоцирования вооружённых столкновений.

Глава РФ связал свою позицию с исторической датой.

«Хотел бы напомнить, что сегодня 1 сентября. Это день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать всё, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооружённых конфликтов. Убеждён, что наша работа к этому как раз и ведёт», — указал Путин.

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Президент России Владимир Путин принимает участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 31 августа — 1 сентября 2026 года в Бишкеке. Мероприятие посвящено 25-летию создания организации, а председательство на нём осуществляет Киргизия. На полях саммита у Владимира Путина запланирован ряд двусторонних переговоров.

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Оксана Попова
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