Массированная агрессия снова в моде: Лукашенко выступил с предупреждением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современный мир столкнулся с возвращением масштабной прямой военной агрессии. По его словам, одновременно усиливаются информационное, дипломатическое и финансово-экономическое давление. Свою оценку происходящего Лукашенко озвучил на заседании Совета глав государств ШОС.

Белорусский лидер отметил, что угрозы в сфере безопасности продолжают нарастать. При этом санкционное воздействие и давление по другим направлениям, по его словам, уже стали частью современной реальности. К числу используемых инструментов глава Белоруссии отнёс информационные и дипломатические методы, а также финансово-экономические ограничения.

По словам Лукашенко, ведущие мировые державы располагают не только технологиями цветных революций и различными вариантами гибридного воздействия. В их арсенале вновь присутствуют открытые военные действия крупного масштаба. Ответом на подобные вызовы Минск считает необходимость пересмотреть существующие подходы к безопасности. Лукашенко выступил за создание обновлённой евразийской модели безопасности, а также за формирование общего пространства сотрудничества и взаимного доверия.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем приехал в Бишкек на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников. На стадионе «Бишкек-Арена» белорусскую делегацию встретили президент Киргизии Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова.