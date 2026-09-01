Российский рынок акций ускорил рост на словах Путина об Украине

Российский фондовый рынок резко ускорил рост после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва предпринимает усилия для завершения конфликта на Украине. За несколько минут индекс Мосбиржи заметно ускорил подъём.

На 17:50 31.08 мск индикатор Московской биржи находился на отметке 2 129,64 пункта, прибавляя 0,7% за день. Спустя шесть минут динамика заметно изменилась. К 17:56 мск показатель поднялся до 2 140,33 пункта, что соответствовало росту на 1,2%.

Одновременно индекс РТС развернулся в положительную сторону. Если в 17:50 мск он снижался на 0,21%, до 776,67 пункта, то через шесть минут достиг 780,57 пункта, прибавив 0,29%. Ещё через две минуты темпы роста российского рынка усилились. К 17:58 мск индекс Мосбиржи достиг 2 178,73 пункта, увеличившись на 2,93%. Индекс РТС к этому моменту также продолжил укрепляться и составил 794,57 пункта. Его прирост достиг 2,09%.

Ранее Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Одной из тем беседы стала ситуация вокруг Украины. Российский лидер рассказал индийскому премьеру о текущем ходе специальной военной операции.