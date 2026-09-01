Не пропадать же добру: ЕС ищет Киеву ракеты ПВО с почти истёкшим сроком хранения

Евросоюз пытается найти для Украины ракеты к системам противовоздушной обороны, у которых подходит к концу срок хранения. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС на курорте «Лощина друидов» в Ирландии.

«Главная проблема Украины — ракеты для ПВО. Мы знаем, что некоторые страны ЕС ещё имеют такие ракеты, срок хранения которых скоро истечёт. Поэтому это было бы очень хорошо, если бы они отдали их Украине», — сказала она.

Ранее страны НАТО и Евросоюза начали добиваться от Испании и Греции передачи Украине ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Киев настаивает на срочном увеличении поставок средств противовоздушной обороны на фоне сообщений о сокращении собственных запасов.