Не пропадать же добру: ЕС ищет Киеву ракеты ПВО с почти истёкшим сроком хранения
Каллас: ЕС ищет для Киева ракеты ПВО с истекающим сроком хранения
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Евросоюз пытается найти для Украины ракеты к системам противовоздушной обороны, у которых подходит к концу срок хранения. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС на курорте «Лощина друидов» в Ирландии.
«Главная проблема Украины — ракеты для ПВО. Мы знаем, что некоторые страны ЕС ещё имеют такие ракеты, срок хранения которых скоро истечёт. Поэтому это было бы очень хорошо, если бы они отдали их Украине», — сказала она.
Ранее страны НАТО и Евросоюза начали добиваться от Испании и Греции передачи Украине ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Киев настаивает на срочном увеличении поставок средств противовоздушной обороны на фоне сообщений о сокращении собственных запасов.
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