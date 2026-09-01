Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 07:21

Не пропадать же добру: ЕС ищет Киеву ракеты ПВО с почти истёкшим сроком хранения

Каллас: ЕС ищет для Киева ракеты ПВО с истекающим сроком хранения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Евросоюз пытается найти для Украины ракеты к системам противовоздушной обороны, у которых подходит к концу срок хранения. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС на курорте «Лощина друидов» в Ирландии.

«Главная проблема Украины — ракеты для ПВО. Мы знаем, что некоторые страны ЕС ещё имеют такие ракеты, срок хранения которых скоро истечёт. Поэтому это было бы очень хорошо, если бы они отдали их Украине», — сказала она.

Армия дронов в обмен на Patriot: Фёдоров предложил США военную сделку
Армия дронов в обмен на Patriot: Фёдоров предложил США военную сделку

Ранее страны НАТО и Евросоюза начали добиваться от Испании и Греции передачи Украине ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Киев настаивает на срочном увеличении поставок средств противовоздушной обороны на фоне сообщений о сокращении собственных запасов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЕС
  • Кая Каллас
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar