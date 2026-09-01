«Заботиться о людях, а не создавать им проблемы»: В Госдуме призвали пересмотреть учёт животных

Правительству стоит либо доработать постановление об учёте животных, либо убрать из него часть норм. С таким призывом выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова передала пресс-служба нижней палаты.

Речь идёт о постановлении от 5 апреля 2023 года № 550. В нём прописаны правила регистрации животных, список их видов, а также сроки, в которые эту процедуру нужно проходить. По словам Володина, в парламент приходит множество жалоб от граждан, связанных с исполнением этого документа.

«Правительству правильно было бы его скорректировать или отменить ряд его положений», — заявил председатель Госдумы.

Главной задачей, по его мнению, должна стать поддержка личных подсобных хозяйств и создание условий для их развития. Он предостерёг от практики, когда «под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие» решения принимаются без предварительного обсуждения с сельскими жителями, депутатами и экспертами. Только после такого обсуждения, считает политик, можно оценивать, нужны ли подобные меры вообще.

Отдельно спикер обратился к профильным ведомствам. По его словам, именно Минсельхозу и Минэкономразвития следовало заранее продумать последствия, если их работа состоит в том, чтобы «заботиться о людях, а не создавать им проблемы».

Ранее Life.ru сообщал, что владельцы личных подсобных хозяйств с поголовьем более десяти птиц начали обращаться в МФЦ после новостей о постановке пернатых на учёт в государственной системе «Хорриот». Отдельного паспорта для каждой курицы не требуется — птицу регистрируют группами. При этом о забое, продаже или появлении цыплят нужно уведомлять государство. За отсутствие регистрации грозит штраф: от 500 рублей для граждан и до 20 тысяч для юридических лиц.