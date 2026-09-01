Открытки с 1 сентября 2026: красивые картинки ко Дню знаний скачать бесплатно

1 сентября в России отмечают День знаний. В первый день нового учебного года поздравляют школьников, первоклассников, учителей, классных руководителей и родителей. Life.ru собрал красивые открытки с 1 сентября 2026 года, которые можно бесплатно сохранить и отправить в мессенджере или социальной сети.

Красивые открытки с 1 сентября 2026 года

Скачайте красивые открытки с 1 сентября 2026 года и Днём знаний — с цветами, школьными звонками, книгами и осенними мотивами.

Красивая открытка с 1 сентября с осенними цветами, школьным звонком и книгами.

Открытка с Днём знаний с яркими осенними цветами, книгами и школьными принадлежностями.

Открытка с 1 сентября со школьной доской, глобусом и праздничным звонком.

Осенняя открытка с Днём знаний с книгами, карандашами и школьным звонком.

Яркая открытка с 1 сентября с букетом цветов, яблоком и школьными книгами.

Открытка с Днём знаний с глобусом, букетом и школьным звонком.

Тёплая открытка ко Дню знаний с цветами, глобусом, книгами и карандашами.

Праздничная открытка с 1 сентября с осенним букетом, яблоком и золотым звонком

Открытка с Днём знаний с букетом для учителя, школьными книгами и глобусом.

Хотите поздравить учителя, школьника или родителей словами? Читайте красивые поздравления с 1 сентября и Днём знаний.

Открытки с 1 сентября для учителя

Красивые открытки учителю и классному руководителю на 1 сентября можно бесплатно сохранить и отправить с поздравлением в День знаний.

Открытка учителю с Днём знаний с учениками, цветами и пожеланиями успехов в новом учебном году.

Открытка любимому учителю на 1 сентября с цветами и благодарностью за труд и вдохновение.

Открытка с благодарностью учителю за заботу, мудрость и знания.

Открытка классному руководителю с пожеланиями сил, счастья и успешного учебного года.

Открытка «С 1 сентября!» для учителя с осенним букетом, книгами и школьной доской.

Открытка дорогому учителю с благодарностью и пожеланиями успешного учебного года.

Открытка с Днём знаний учителю с цветами, книгами и пожеланиями удачи и вдохновения.

Открытки с 1 сентября первокласснику

Весёлые картинки для тех, кто 1 сентября впервые идёт в школу: с первым звонком, ранцем, карандашами, букварём и школьными персонажами.

Весёлая открытка первокласснику с 1 сентября, ранцем, букварём и первым школьным звонком.

Открытка с первым звонком для первоклассника с школьниками, букварём и мудрой совой.

Открытка первокласснику с Днём знаний с букетом, школьным ранцем и букварём.

Открытка девочке-первокласснице с 1 сентября, цветами и пожеланием счастливой школьной жизни.

Яркая открытка первокласснику с 1 сентября с пожеланием удачи в учёбе и весёлых школьных лет.

Открытка с Днём знаний первокласснику с букварём, ранцем и пожеланием успехов в учёбе.

Открытки с 1 сентября школьнику

Открытки школьнику с 1 сентября с пожеланиями лёгкой учёбы, отличных оценок, новых друзей и успехов в новом учебном году.

Открытка школьнику с 1 сентября с пожеланиями лёгкой учёбы, отличных оценок и новых друзей.

Открытка с Днём знаний с рюкзаком, книгами и пожеланием интересных открытий в новом учебном году.

Современная открытка школьнику с 1 сентября с пожеланием новых знаний и верных друзей.

Открытка с началом учебного года с рюкзаком и пожеланиями отличных оценок и ярких открытий.

Открытка подростку с Днём знаний с пожеланиями лёгкой учёбы и новых достижений.

Открытка школьнику с 1 сентября с пожеланием успехов, верных друзей и интересного учебного года

Открытка с началом учебного года с рюкзаком, книгами и пожеланием верить в себя.

Открытка школьнику на 1 сентября с пожеланием новых знаний, возможностей и уверенности в себе.

Прикольные открытки с 1 сентября

Смешные картинки про окончание каникул, ранние подъёмы, домашние задания, уроки и возвращение за школьную парту.

Прикольная открытка с 1 сентября про ранний подъём и прощание с летними каникулами.

Смешная открытка про окончание каникул с недовольным котом, которому снова пора в школу.

Прикольная открытка школьнику про будильник в 6:30, уроки и возвращение домашних заданий.

Смешная открытка с котом, который не готов поверить, что уже наступило 1 сентября.

Весёлая открытка с 1 сентября с мудрой совой и шуточным планом пережить новый учебный год.

Прикольная открытка про конец школьных каникул, ранние подъёмы и желание поспать ещё пять минут.

Смешная открытка с сонным котом про начало учебного года и тяжёлое школьное утро.

Открытки с Днём знаний для родителей

Открытки для мам, пап, бабушек и дедушек школьников — с началом нового учебного года и первым сентября.

Открытка с Днём знаний для родителей, бабушек и дедушек с пожеланием терпения и радости за успехи детей.

Открытка родителям школьника с благодарностью за поддержку и пожеланием счастливого учебного года.

Тёплая открытка родителям, бабушкам и дедушкам с началом нового учебного года.

Открытка с 1 сентября для всей семьи с пожеланием успехов, новых открытий и вдохновения.

Открытка родителям с Днём знаний с благодарностью за поддержку детей на пути к новым успехам.

Открытка родителям школьника с пожеланиями терпения, сил и гордости за достижения детей.

Семейная открытка с Днём знаний с родителями и школьницей в первый день нового учебного года.

Открытки с 1 сентября для отправки в мессенджере

Короткие открытки с крупной надписью «С 1 сентября!», «С Днём знаний!» и «С началом учебного года!», которые удобно сохранить на телефон и отправить близким.

Короткая открытка «С 1 сентября! С Днём знаний!» со школьным звонком, книгами и карандашами.

Яркая открытка с 1 сентября и Днём знаний с осенними листьями, звонком и школьными книгами.

Открытка для мессенджера «С 1 сентября! С Днём знаний!» с книгами и золотым школьным звонком.

Лаконичная открытка с 1 сентября и Днём знаний в осеннем школьном оформлении.

Открытка с 1 сентября и Днём знаний с осенними листьями, яблоком, книгами и звонком.

Короткая праздничная открытка с 1 сентября с книгами, карандашами и школьным звонком.

Минималистичная открытка с 1 сентября с глобусом, книгами и осенними листьями.