Никаких оценок и домашек! Как будут учиться наши первоклашки в 2026 году

В 2026/27 учебном году для российских первоклассников сохранят особые условия обучения. Учителя не будут задавать им домашние задания, выставлять оценки и проводить контрольные работы, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По словам министра, такой режим должен помочь детям постепенно привыкнуть к школьному распорядку, коллективу и новым требованиям. Первые месяцы обучения предлагается сделать максимально комфортными.

На первоклассников также не распространяется эксперимент по оценке поведения, который с 1 сентября начнётся в нескольких школах каждого региона.

Кроме того, для учеников первого класса установлена щадящая учебная нагрузка. В сентябре и октябре предусмотрено по три урока в день, а с ноября количество занятий увеличится до четырёх. Максимальная нагрузка составит 21 академический час в неделю.

Кравцов отметил, что в первый год особенно важно сохранить интерес ребёнка к учёбе, дать ему освоиться в новой среде и научиться взаимодействовать со сверстниками.

С 1 сентября 2026 года школы работают по новым санитарным правилам СП 2.4.2.4283-26, а гигиенические нормативы учебной нагрузки по-прежнему задаёт СанПиН 1.2.3685-21. Главный ориентир для родителей простой: во 2–4-х классах должно быть не более пяти обычных уроков в день, в 5–6-х — не более шести, в 7–11-х — не более семи.