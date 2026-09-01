Возмездие по приказу Верховного: 218 БПЛА и ракет поставили на колени Киев, сожгли «Фламинго» и перерезали транзит в «Орловке» Оглавление Киев и область: удары по производствам «Фламинго» и БПЛА Одесская область: удары по портам и подстанциям КПП «Орловка»: уничтожение логистики Украины Зеленский жалуется на ПВО: сбивать нечем В ответ на очередные террористические атаки по территории России и мирным жителям, Армия России нанесла удар возмездия по объектам ВСУ в Киеве и Одесской области. Горят заводы, склады и порты. Подробности — на Life.ru. 5159 5159 Массированный удар смел Patriot, заводы БПЛА и 16 хранилищ ВСУ в порту Одессы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине. Были атакованы цели в столичном регионе и Одесской области. В Воздушных силах Украины утверждают, что в атаке участвовали крылатые и баллистические ракеты, а также 218 БПЛА, в том числе реактивных.

— Нанесён массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

30 августа 2026 года в Минобороны предупреждали о том, что российские войска готовят соответствующий удар.

— Вооружённые Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России, — говорится в заявлении МО РФ.

Киев и область: удары по производствам «Фламинго» и БПЛА

В Киеве поражено предприятие ООО «Файер Пойнт». Оно занималось выпуском комплектующих и боевых частей для ракет FP-5 «Фламинго». Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что это уже не первый удар по этому заводу.

— Киев его раз за разом восстанавливал. Накрыли снова — по цеху. А ведь 30 августа достали ещё и место подготовки и запуска тех же «Фламинго». Теперь и голову, и хвост этой программы бьют одновременно, — пишет Коц.

Также атакованы мощности ООО «Аэробавовна». Компания занималась производством аэростатов, которые использовались для управления БПЛА. Ещё один удар пришёлся по локомотивному депо «Дарница». Железнодорожники ремонтировали и обслуживали поезда, использовавшиеся для доставки военных грузов.

В Киевской области армия России уничтожила цех сборки безэкипажных катеров. Он был размещён в селе Хотов. В Борисполе поражена нефтебаза, где хранились горюче-смазочные материалы для ВСУ.

Украина, получив перехватчики для ЗРК Patriot, попыталась сбить российские ракеты, однако российские войска всё же преодолели систему противоракетной обороны.

— Выходов ракет Patriot стало в разы меньше по сравнению с прошлым массированным ракетным обстрелом города и области, — утверждает украинский журналист Анатолий Шарий.

Спутники NASA фиксируют крупный пожар в районе депо «Дарница» в Киеве. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Одесская область: удары по портам и подстанциям

Министерство обороны сообщает, что в Одесской области поражены ТЭЦ и три электроподстанции. Они обеспечивали работу цеха по производству БПЛА и снабжали электроэнергией портовую инфраструктуру. Под ударом оказался и порт «Одесса». Здесь уничтожены 16 хранилищ с вооружением и техникой. Кроме того, зафиксировано попадание по шести резервуарам с ГСМ, предназначавшимся для ВСУ.





В порту «Черноморск» уничтожены два склада с имуществом украинских войск.

КПП «Орловка»: уничтожение логистики Украины

Отдельного внимания заслуживает атака на международный паромный пункт пропуска «Орловка». Он находится на границе с Румынией. По сообщениям украинских СМИ, БПЛА попали в здание и на территорию объекта, что остановило его работу.

Российские беспилотники заставили румынские власти объявить воздушную тревогу и поднять в небо два испанских истребителя F-18, выполняющих миссию по защите воздушного пространства НАТО. Однако граница не была нарушена.

Канал «Военная хроника» сообщает, что «Орловка» связана и с газотранспортной системой Украины.

— Огневое воздействие по приграничному узлу перед стартом отопительного сезона не только перерезает сухопутную логистику военных и коммерческих грузов, но и усиливает риски для энергетического транзита в Дунайско-Черноморском бассейне, — пишет «Военная хроника».

Зеленский жалуется на ПВО: сбивать нечем

Владимир Зеленский в своём обращении, написанном после атаки, заявил, что Украине по-прежнему не хватает средств ПВО.

— Я благодарен всем, кто помогает Украине получать антибаллистику в рамках PURL и двусторонних поставок, и очень важно, чтобы осенью эти поступления увеличивались, — отметил Зеленский.

В ближайшее время ракеты для Patriot Киев может получить от Норвегии. По данным Bloomberg, Королевство планирует закупить перехватчики у Испании и Греции. На правительства этих стран давят руководства НАТО и ЕС

Авторы Даниил Черных