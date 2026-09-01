В Эстонии возбудили дело из-за советского плаката «Смерть фашистской гадине»

Эстонские правоохранители начали производство после появления на частном доме советского плаката времён Великой Отечественной войны. Владелец здания утверждает, что не имеет отношения к его размещению. Об этом сообщила газета Postimees.

Необычный повод для разбирательства возник в деревне Вяэна-Йыэсуу на севере Эстонии. На стене одного из частных домов появился плакат советского художника Алексея Кокорекина. Факт начала производства подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны республики. Правоохранители рассматривают произошедшее в рамках статьи о разжигании розни.

При этом собственник здания отрицает, что именно он разместил изображение на фасаде. Кто установил плакат и при каких обстоятельствах это произошло, пока не уточняется. Работа под названием «Смерть фашистской гадине» была создана Кокорекиным в 1941 году. Плакат относится к периоду Великой Отечественной войны и посвящён борьбе с нацистской Германией.

Ранее в Москве административное наказание получили двое молодых людей, которые устроили переполох у жилого дома из-за агитационных материалов. Утром 26 августа 19-летний и 20-летний москвичи начали снимать плакаты со стенда, установленного на доске объявлений.