Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 09:33

В Эстонии возбудили дело из-за советского плаката «Смерть фашистской гадине»

Обложка © mmna

Обложка © mmna

Эстонские правоохранители начали производство после появления на частном доме советского плаката времён Великой Отечественной войны. Владелец здания утверждает, что не имеет отношения к его размещению. Об этом сообщила газета Postimees.

Необычный повод для разбирательства возник в деревне Вяэна-Йыэсуу на севере Эстонии. На стене одного из частных домов появился плакат советского художника Алексея Кокорекина. Факт начала производства подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны республики. Правоохранители рассматривают произошедшее в рамках статьи о разжигании розни.

При этом собственник здания отрицает, что именно он разместил изображение на фасаде. Кто установил плакат и при каких обстоятельствах это произошло, пока не уточняется. Работа под названием «Смерть фашистской гадине» была создана Кокорекиным в 1941 году. Плакат относится к периоду Великой Отечественной войны и посвящён борьбе с нацистской Германией.

Серийного онаниста и фаната Чикатило застали за любимым делом на детской площадке в Москве
Серийного онаниста и фаната Чикатило застали за любимым делом на детской площадке в Москве

Ранее в Москве административное наказание получили двое молодых людей, которые устроили переполох у жилого дома из-за агитационных материалов. Утром 26 августа 19-летний и 20-летний москвичи начали снимать плакаты со стенда, установленного на доске объявлений.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Эстония
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar