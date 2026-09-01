В Одесской области вновь загорелся терминал «Новой почты»

В Одесской области зафиксирован повторный пожар на территории терминала компании «Новая почта». Информацию о возгорании подтвердил глава региональной военной администрации Олег Кипер, отметив, что данный объект ранее уже подвергался повреждениям. Детали происшествия подтвердили также в агентстве РБК-Украина.

Сообщения о пожарах на складах и в логистических центрах по всей территории Украины поступают в последнее время с высокой частотой. Данный инцидент произошёл на фоне недавних заявлений Министерства обороны РФ о нанесении массированных ударов высокоточным оружием.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что атаки были нацелены на предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и области, а также на инфраструктурные объекты в Одесском регионе. По данным Минобороны РФ, эти площадки используются украинской стороной для хранения топлива и военных грузов, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что логистические мощности ряда гражданских компаний в Украине фактически работают в интересах украинских вооружённых сил.