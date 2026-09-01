Сибирь накроют ливни и грозы, в ряде регионов ожидаются заморозки

Резкая смена погоды ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни. Жителей нескольких регионов ждут сильные дожди и грозы, штормовые порывы, крупный град, а местами температура ночью опустится ниже нуля. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Неустойчивая погода с ливнями и грозами будет в Хакасии, в Республике Алтай. В Томской области на севере сильный дождь, гроза, в центральных и южных округах Красноярского края дожди сильные и очень сильные, крупный град, ветер 15-20 м/с и заморозки в центральных и южных округах до минус 3 градусов», — сказала она.

Не обойдёт непогода и Иркутскую область: регион ждут ливни с грозами и порывы до 25 м/с. На Байкале скорость ветра может достигать 35 м/с. Сильные осадки ожидаются также на Дальнем Востоке. В северо-восточной части Якутии 2 и 3 сентября прогнозируются заморозки до –5 градусов.

На восточном побережье Чукотского автономного округа синоптики ожидают сильный дождь и ветер 17–20 м/с. Штормовые порывы до 25 м/с возможны на севере Курильской гряды и в прибрежных районах Камчатского края.

Ранее стало известно о возвращении тёплой погоды в столичный регион после резкого похолодания, которое пришлось на последние дни августа. Москвичи уже могут считать нынешний период бабьим летом.