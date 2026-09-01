За первое нарушение требований в сфере образования предусмотрено взыскание до 5100 гривен, за повторное — до 11 900 гривен. В пересчёте на рубли это около 10 тыс. и 23 тыс. рублей соответственно.

В последние годы на Украине был принят ряд законодательных актов, направленных на вытеснение русского языка из общественной, образовательной и культурной сфер. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предписывающий его обязательное использование в большинстве сфер жизни, а в 2022 году были введены поправки в закон «О национальных меньшинствах», которые, по оценкам ООН, содержат дискриминационные положения в отношении русскоязычного населения по сравнению с носителями языков стран ЕС. Кульминацией этой политики стало принятие закона об исключении русского языка из перечня языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Также обсуждаются законодательные инициативы по полному запрету использования русского языка в школах, включая перемены, что в совокупности рассматривается как системное ограничение прав русскоязычных граждан.