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Опубликовано 1 сентября, 11:50
Обновлено 5 сентября, 11:46
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Всемирные игры кочевников 2026: результаты России 5 сентября, медальный зачёт и финалы

Оглавление
Игры кочевников 2026 сегодня, 5 сентября — главное
Сколько медалей у России на Играх кочевников 2026
Какие медали Россия выиграла 4 сентября
Россия взяла бронзу в кокпаре: результат матча 5 сентября
Россия — третья в кок-бору: бронза после победы над Таджикистаном
Что будет на Играх кочевников 6 сентября
Где смотреть финалы Игр кочевников 6 сентября
Когда закончатся Всемирные игры кочевников 2026
Где пройдут следующие Всемирные игры кочевников
Когда закончатся Всемирные игры кочевников 2026
FAQ: коротко об Играх кочевников 2026
Что такое Всемирные игры кочевников
Самые зрелищные виды спорта на Играх кочевников
Где проходят Всемирные игры кочевников 2026
Где пройдут следующие Всемирные игры кочевников

Россия взяла бронзу в кокпаре и кок-бору на Играх кочевников 5 сентября. Актуальные результаты, медали, что будет 6 сентября и где смотреть финалы.

VI Всемирные игры кочевников — 2026 проходят в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Обложка © Life.ru

VI Всемирные игры кочевников — 2026 проходят в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Обложка © Life.ru

VI Всемирные игры кочевников продолжаются в Кыргызстане и завершатся 6 сентября. К середине дня 5 сентября российская команда уже гарантировала две новые бронзовые награды в главных конных командных турнирах: Россия обыграла Узбекистан 5:4 в матче за третье место по кокпару, а затем победила Таджикистан 3:0 в игре за бронзу по кок-бору. К концу 4 сентября у россиян было 29 подтверждённых медалей — 7 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых; с учётом двух сегодняшних командных бронз российская копилка достигла как минимум 31 награды. Соревнования ещё продолжаются, поэтому итоговый медальный зачёт изменится до закрытия Игр.

Игры кочевников 2026 сегодня, 5 сентября — главное

Игры не закончились: финальный соревновательный день и церемония закрытия пройдут 6 сентября.

К концу 4 сентября Россия имела 29 подтверждённых наград: 7 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых.

5 сентября Россия добавила бронзу в кокпаре, обыграв Узбекистан со счётом 5:4.

В тот же день российская сборная стала третьей в кок-бору после победы над Таджикистаном 3:0.

Россия остаётся в тройке лидеров общего зачёта, но распределение мест и итоговое число медалей ещё меняются.

6 сентября пройдут финалы по кокпару и кок-бору, а затем состоится церемония закрытия Игр.

Этногородок в урочище Кырчын работает до 5 сентября включительно; 6 сентября основное внимание смещается на финалы и закрытие.

Сколько медалей у России на Играх кочевников 2026

После трёх соревновательных дней у Единой команды России было 24 медали — 5 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых. Четвёртый день принёс ещё пять наград: два золота, одно серебро и две бронзы. Таким образом, к концу 4 сентября подтверждённая российская копилка составляла 29 медалей — 7 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых.

5 сентября Россия добавила ещё две бронзовые командные награды — в кокпаре и кок-бору. По подтверждённым на момент обновления результатам это означает как минимум 31 медаль: 7 золотых, 7 серебряных и 17 бронзовых. Поскольку в течение дня продолжаются другие дисциплины, эта цифра не является финальной.

Сборная России на Всемирных играх кочевников — 2026: 236 атлетов и тренеров из 33 регионов. Инфографика © Life.ru

Сборная России на Всемирных играх кочевников — 2026: 236 атлетов и тренеров из 33 регионов. Инфографика © Life.ru

На церемонии открытия российская команда прошла под государственным флагом. Право нести триколор получил сумоист Айдын Монгуш — мастер спорта международного класса и один из самых титулованных российских участников Всемирных игр кочевников.

Путин стоя приветствовал сборную России на Играх кочевников
Путин стоя приветствовал сборную России на Играх кочевников

Какие медали Россия выиграла 4 сентября

Четвёртый соревновательный день принёс России пять наград. Клара Спиридонова выиграла золото в традиционной стрельбе из лука на дистанции 145 метров в дисциплине «корейская мишень». Никита Хабаров стал чемпионом в абсолютной категории якутской национальной борьбы хапсагай. Серебро в соревнованиях силачей в дисциплине «стронгмен» завоевал Денис Вагапов. Ещё две бронзы российские спортсмены получили в казахской национальной борьбе «казак куреси» и в скачках «жорго салыш» на 11 километров.

Россия взяла бронзу в кокпаре: результат матча 5 сентября

Российская команда завершила турнир по кокпару с бронзовой медалью. В матче за третье место 5 сентября Россия обыграла Узбекистан со счётом 5:4. Ранее россияне разгромили Венгрию 11:1 и уступили Казахстану 1:14. В финале кокпара 6 сентября сыграют Кыргызстан и Казахстан.

Россия — третья в кок-бору: бронза после победы над Таджикистаном

В кок-бору российская сборная тоже завершила турнир на третьем месте. В бронзовом матче 5 сентября Россия победила Таджикистан со счётом 3:0. На групповом этапе россияне обыграли Узбекистан 9:3 и США 17:6, а 4 сентября уступили Кыргызстану 5:16. Победа над Таджикистаном принесла России вторую командную бронзу дня.

Россия увеличила число медалей на Играх кочевников — 2026 до 31: семь золотых, семь серебряных и 17 бронзовых наград по состоянию на 14:30 мск 5 сентября. Инфографика © Life.ru

Россия увеличила число медалей на Играх кочевников — 2026 до 31: семь золотых, семь серебряных и 17 бронзовых наград по состоянию на 14:30 мск 5 сентября. Инфографика © Life.ru

Что будет на Играх кочевников 6 сентября

6 сентября — последний день VI Всемирных игр кочевников. На арене «Кок-Бору» пройдут решающие матчи по главным конным командным дисциплинам. В кокпаре за золото сыграют Кыргызстан и Казахстан. Также состоится финал по кок-бору. После завершения спортивной программы пройдёт торжественная церемония закрытия Игр.

Финальные соревнования по кокпару и кок-бору вызвали высокий интерес: билеты на арену были полностью распроданы. Для зрителей без билетов организаторы подготовили фан-зону в селе Бает с большим экраном.

Где смотреть финалы Игр кочевников 6 сентября

В России трансляции Всемирных игр кочевников идут на каналах холдинга «Матч». На 6 сентября запланированы прямые эфиры соревнований по кок-бору и церемонии закрытия. Кроме того, организаторы Игр сообщали о трансляциях финалов по кок-бору и кокпару на государственных телеканалах Кыргызстана и их официальных онлайн-площадках. Перед просмотром лучше сверить время в актуальной телепрограмме, поскольку сетка может меняться.

Когда закончатся Всемирные игры кочевников 2026

VI Всемирные игры кочевников проходят с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Церемония открытия состоялась в Бишкеке, а основные соревнования проходят в Чолпон-Ате и других локациях Иссык-Кульской области. Закрытие состоится 6 сентября. Этнокультурный городок в урочище Кырчын работает до 5 сентября включительно.

Где пройдут следующие Всемирные игры кочевников

Следующие, VII Всемирные игры кочевников, планируется провести в России в 2028 году. В качестве места проведения называется Татарстан. Поэтому нынешний турнир для российской команды — не только борьба за медали, но и последний полный цикл перед домашними Играми.

Когда закончатся Всемирные игры кочевников 2026

Традиционные угощения и баурсаки на Всемирных играх кочевников — 2026 в Кыргызстане. Фото © Life.ru

Традиционные угощения и баурсаки на Всемирных играх кочевников — 2026 в Кыргызстане. Фото © Life.ru

VI Всемирные игры кочевников проходят с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Открытие состоялось в Бишкеке, а основные соревнования идут в Иссык-Кульской области — в Чолпон-Ате и Кырчыне. Финальная церемония запланирована на 6 сентября.

FAQ: коротко об Играх кочевников 2026

Игры кочевников уже закончились? Нет. 5 сентября соревнования продолжаются, а финальный день и церемония закрытия пройдут 6 сентября.

Какое место занимает Россия? К концу 4 сентября было подтверждено 29 медалей. К середине дня 5 сентября Россия добавила две бронзы в кокпаре и кок-бору, поэтому подтверждённый минимум вырос до 31 награды.

Как Россия сыграла в кок-бору? Россия победила Узбекистан 9:3 и США 17:6. 4 сентября проходит ключевой матч с Кыргызстаном.

Как Россия выступила в кокпаре? Россия обыграла Венгрию 11:1 и уступила Казахстану 1:14. В финал вышли Кыргызстан и Казахстан.

Когда финалы Игр кочевников? Решающие соревнования и церемония закрытия запланированы на 6 сентября.

Где проходят Игры? В Кыргызстане. Основные соревнования проходят в Иссык-Кульской области, прежде всего в Чолпон-Ате и Кырчыне.

Что такое Всемирные игры кочевников

Всемирные игры кочевников — международный спортивно-культурный проект, посвящённый традиционным видам спорта, культуре и наследию кочевых народов. Первые Игры состоялись в Кыргызстане в 2014 году. Затем страна принимала турнир в 2016 и 2018 годах, в 2022-м соревнования прошли в Турции, в 2024-м — в Казахстане, а в 2026 году вернулись в Кыргызстан.

В программу VI Игр входят 43 дисциплины. Среди них национальные виды борьбы, конные игры и скачки, традиционная стрельба из лука, силовые состязания, охотничьи дисциплины и интеллектуальные игры.

Самые зрелищные виды спорта на Играх кочевников

Тыйын энмей на Играх кочевников: всадник на скаку должен поднять предмет с земли. Фото © Life.ru

Тыйын энмей на Играх кочевников: всадник на скаку должен поднять предмет с земли. Фото © Life.ru

  • Кок-бору и кокпар — командные конные игры, в которых всадники борются за спортивный снаряд и пытаются занести его в зачётную зону соперника.
  • Эр эниш — борьба всадников верхом на лошадях.
  • Тыйын энмей — соревнование на ловкость: всадник на скаку должен поднять предмет с земли.
  • Аламан байге — традиционные скачки на длинную дистанцию.
  • Ордо — командная традиционная игра, основанная на выбивании альчиков и символически воспроизводящая борьбу за ставку.
  • Тогуз коргоол — традиционная интеллектуальная настольная игра Центральной Азии.
  • Мас-рестлинг — силовое перетягивание палки, особенно развитое в Якутии.

Где проходят Всемирные игры кочевников 2026

Церемония открытия прошла в Бишкеке, а основная соревновательная программа сосредоточена в Иссык-Кульской области. Ключевые площадки — ФОК «Газпром» и ипподром в Чолпон-Ате, арена кок-бору, этногородок в урочище Кырчын и площадки интеллектуальных игр в районе Иссык-Куля.

Основные соревнования Всемирных игр кочевников — 2026 проходят в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Фото © Life.ru

Основные соревнования Всемирных игр кочевников — 2026 проходят в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Фото © Life.ru

Где пройдут следующие Всемирные игры кочевников

Следующий цикл Игр намечен на 2028 год. Право принять VII Всемирные игры кочевников получила Россия; турнир планируется провести в Татарстане. Поэтому результаты нынешней сборной имеют дополнительное значение: через два года Россия станет хозяйкой соревнований.

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Александра Новоселова
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