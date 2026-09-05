Всемирные игры кочевников 2026: результаты России 5 сентября, медальный зачёт и финалы

VI Всемирные игры кочевников продолжаются в Кыргызстане и завершатся 6 сентября. К середине дня 5 сентября российская команда уже гарантировала две новые бронзовые награды в главных конных командных турнирах: Россия обыграла Узбекистан 5:4 в матче за третье место по кокпару, а затем победила Таджикистан 3:0 в игре за бронзу по кок-бору. К концу 4 сентября у россиян было 29 подтверждённых медалей — 7 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых; с учётом двух сегодняшних командных бронз российская копилка достигла как минимум 31 награды. Соревнования ещё продолжаются, поэтому итоговый медальный зачёт изменится до закрытия Игр.

Игры кочевников 2026 сегодня, 5 сентября — главное

• Игры не закончились: финальный соревновательный день и церемония закрытия пройдут 6 сентября.

• К концу 4 сентября Россия имела 29 подтверждённых наград: 7 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых.

• 5 сентября Россия добавила бронзу в кокпаре, обыграв Узбекистан со счётом 5:4.

• В тот же день российская сборная стала третьей в кок-бору после победы над Таджикистаном 3:0.

• Россия остаётся в тройке лидеров общего зачёта, но распределение мест и итоговое число медалей ещё меняются.

• 6 сентября пройдут финалы по кокпару и кок-бору, а затем состоится церемония закрытия Игр.

• Этногородок в урочище Кырчын работает до 5 сентября включительно; 6 сентября основное внимание смещается на финалы и закрытие.

Сколько медалей у России на Играх кочевников 2026

После трёх соревновательных дней у Единой команды России было 24 медали — 5 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых. Четвёртый день принёс ещё пять наград: два золота, одно серебро и две бронзы. Таким образом, к концу 4 сентября подтверждённая российская копилка составляла 29 медалей — 7 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых.

5 сентября Россия добавила ещё две бронзовые командные награды — в кокпаре и кок-бору. По подтверждённым на момент обновления результатам это означает как минимум 31 медаль: 7 золотых, 7 серебряных и 17 бронзовых. Поскольку в течение дня продолжаются другие дисциплины, эта цифра не является финальной.

Сборная России на Всемирных играх кочевников — 2026: 236 атлетов и тренеров из 33 регионов. Инфографика © Life.ru

На церемонии открытия российская команда прошла под государственным флагом. Право нести триколор получил сумоист Айдын Монгуш — мастер спорта международного класса и один из самых титулованных российских участников Всемирных игр кочевников.

Какие медали Россия выиграла 4 сентября

Четвёртый соревновательный день принёс России пять наград. Клара Спиридонова выиграла золото в традиционной стрельбе из лука на дистанции 145 метров в дисциплине «корейская мишень». Никита Хабаров стал чемпионом в абсолютной категории якутской национальной борьбы хапсагай. Серебро в соревнованиях силачей в дисциплине «стронгмен» завоевал Денис Вагапов. Ещё две бронзы российские спортсмены получили в казахской национальной борьбе «казак куреси» и в скачках «жорго салыш» на 11 километров.

Россия взяла бронзу в кокпаре: результат матча 5 сентября

Российская команда завершила турнир по кокпару с бронзовой медалью. В матче за третье место 5 сентября Россия обыграла Узбекистан со счётом 5:4. Ранее россияне разгромили Венгрию 11:1 и уступили Казахстану 1:14. В финале кокпара 6 сентября сыграют Кыргызстан и Казахстан.

Россия — третья в кок-бору: бронза после победы над Таджикистаном

В кок-бору российская сборная тоже завершила турнир на третьем месте. В бронзовом матче 5 сентября Россия победила Таджикистан со счётом 3:0. На групповом этапе россияне обыграли Узбекистан 9:3 и США 17:6, а 4 сентября уступили Кыргызстану 5:16. Победа над Таджикистаном принесла России вторую командную бронзу дня.

Россия увеличила число медалей на Играх кочевников — 2026 до 31: семь золотых, семь серебряных и 17 бронзовых наград по состоянию на 14:30 мск 5 сентября. Инфографика © Life.ru

Что будет на Играх кочевников 6 сентября

6 сентября — последний день VI Всемирных игр кочевников. На арене «Кок-Бору» пройдут решающие матчи по главным конным командным дисциплинам. В кокпаре за золото сыграют Кыргызстан и Казахстан. Также состоится финал по кок-бору. После завершения спортивной программы пройдёт торжественная церемония закрытия Игр.

Финальные соревнования по кокпару и кок-бору вызвали высокий интерес: билеты на арену были полностью распроданы. Для зрителей без билетов организаторы подготовили фан-зону в селе Бает с большим экраном.

Где смотреть финалы Игр кочевников 6 сентября

В России трансляции Всемирных игр кочевников идут на каналах холдинга «Матч». На 6 сентября запланированы прямые эфиры соревнований по кок-бору и церемонии закрытия. Кроме того, организаторы Игр сообщали о трансляциях финалов по кок-бору и кокпару на государственных телеканалах Кыргызстана и их официальных онлайн-площадках. Перед просмотром лучше сверить время в актуальной телепрограмме, поскольку сетка может меняться.

Когда закончатся Всемирные игры кочевников 2026

VI Всемирные игры кочевников проходят с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Церемония открытия состоялась в Бишкеке, а основные соревнования проходят в Чолпон-Ате и других локациях Иссык-Кульской области. Закрытие состоится 6 сентября. Этнокультурный городок в урочище Кырчын работает до 5 сентября включительно.

Где пройдут следующие Всемирные игры кочевников

Следующие, VII Всемирные игры кочевников, планируется провести в России в 2028 году. В качестве места проведения называется Татарстан. Поэтому нынешний турнир для российской команды — не только борьба за медали, но и последний полный цикл перед домашними Играми.

Когда закончатся Всемирные игры кочевников 2026

Традиционные угощения и баурсаки на Всемирных играх кочевников — 2026 в Кыргызстане. Фото © Life.ru

VI Всемирные игры кочевников проходят с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Открытие состоялось в Бишкеке, а основные соревнования идут в Иссык-Кульской области — в Чолпон-Ате и Кырчыне. Финальная церемония запланирована на 6 сентября.

FAQ: коротко об Играх кочевников 2026

Игры кочевников уже закончились? Нет. 5 сентября соревнования продолжаются, а финальный день и церемония закрытия пройдут 6 сентября.

Какое место занимает Россия? К концу 4 сентября было подтверждено 29 медалей. К середине дня 5 сентября Россия добавила две бронзы в кокпаре и кок-бору, поэтому подтверждённый минимум вырос до 31 награды.

Как Россия сыграла в кок-бору? Россия победила Узбекистан 9:3 и США 17:6. 4 сентября проходит ключевой матч с Кыргызстаном.

Как Россия выступила в кокпаре? Россия обыграла Венгрию 11:1 и уступила Казахстану 1:14. В финал вышли Кыргызстан и Казахстан.

Когда финалы Игр кочевников? Решающие соревнования и церемония закрытия запланированы на 6 сентября.

Где проходят Игры? В Кыргызстане. Основные соревнования проходят в Иссык-Кульской области, прежде всего в Чолпон-Ате и Кырчыне.

Что такое Всемирные игры кочевников

Всемирные игры кочевников — международный спортивно-культурный проект, посвящённый традиционным видам спорта, культуре и наследию кочевых народов. Первые Игры состоялись в Кыргызстане в 2014 году. Затем страна принимала турнир в 2016 и 2018 годах, в 2022-м соревнования прошли в Турции, в 2024-м — в Казахстане, а в 2026 году вернулись в Кыргызстан.

В программу VI Игр входят 43 дисциплины. Среди них национальные виды борьбы, конные игры и скачки, традиционная стрельба из лука, силовые состязания, охотничьи дисциплины и интеллектуальные игры.

Самые зрелищные виды спорта на Играх кочевников

Тыйын энмей на Играх кочевников: всадник на скаку должен поднять предмет с земли. Фото © Life.ru

Кок-бору и кокпар — командные конные игры, в которых всадники борются за спортивный снаряд и пытаются занести его в зачётную зону соперника.

командные конные игры, в которых всадники борются за спортивный снаряд и пытаются занести его в зачётную зону соперника. Эр эниш — борьба всадников верхом на лошадях.

борьба всадников верхом на лошадях. Тыйын энмей — соревнование на ловкость: всадник на скаку должен поднять предмет с земли.

соревнование на ловкость: всадник на скаку должен поднять предмет с земли. Аламан байге — традиционные скачки на длинную дистанцию.

традиционные скачки на длинную дистанцию. Ордо — командная традиционная игра, основанная на выбивании альчиков и символически воспроизводящая борьбу за ставку.

командная традиционная игра, основанная на выбивании альчиков и символически воспроизводящая борьбу за ставку. Тогуз коргоол — традиционная интеллектуальная настольная игра Центральной Азии.

традиционная интеллектуальная настольная игра Центральной Азии. Мас-рестлинг — силовое перетягивание палки, особенно развитое в Якутии.

Где проходят Всемирные игры кочевников 2026

Церемония открытия прошла в Бишкеке, а основная соревновательная программа сосредоточена в Иссык-Кульской области. Ключевые площадки — ФОК «Газпром» и ипподром в Чолпон-Ате, арена кок-бору, этногородок в урочище Кырчын и площадки интеллектуальных игр в районе Иссык-Куля.

Основные соревнования Всемирных игр кочевников — 2026 проходят в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Фото © Life.ru

Где пройдут следующие Всемирные игры кочевников