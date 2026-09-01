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Регион
Опубликовано 1 сентября, 12:12

«Не анонс и не перемирие»: Военкор объяснил заявление Путина о движении к завершению СВО

Военкор Коц: Заявление Путина — подтверждение готовности Москвы к дипломатии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что слова президента России о движении к завершению спецоперации не являются анонсом конкретных решений. В своём телеграм-канале журналист расценил это как подтверждение ранее заявленной позиции Москвы о дипломатическом пути урегулирования.

По словам Коца, Путин не называл сроков, не говорил о перемирии и не обещал остановить войска. Реплика прозвучала в ответ на чей-то призыв и носила протокольный характер, подчеркнул военкор.

При этом журналист уточнил, что России необходимо такое урегулирование, которое устранит первопричину конфликта, а не просто заморозит его на неопределённый срок. В противном случае страна рискует получить «вечно тлеющую границу» с постоянным присутствием войск, чего в Москве, по его мнению, хотят избежать.

Коц также отметил, что никаких новых сигналов о перемирии или остановке наступления в заявлении президента не содержится.

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Напомним, ранее Владимир Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта. По словам политика, РФ предпринимает шаги для урегулирования ситуации на территории Незалежной.

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Дарья Нарыкова
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