«Не анонс и не перемирие»: Военкор объяснил заявление Путина о движении к завершению СВО

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что слова президента России о движении к завершению спецоперации не являются анонсом конкретных решений. В своём телеграм-канале журналист расценил это как подтверждение ранее заявленной позиции Москвы о дипломатическом пути урегулирования.

По словам Коца, Путин не называл сроков, не говорил о перемирии и не обещал остановить войска. Реплика прозвучала в ответ на чей-то призыв и носила протокольный характер, подчеркнул военкор.

При этом журналист уточнил, что России необходимо такое урегулирование, которое устранит первопричину конфликта, а не просто заморозит его на неопределённый срок. В противном случае страна рискует получить «вечно тлеющую границу» с постоянным присутствием войск, чего в Москве, по его мнению, хотят избежать.

Коц также отметил, что никаких новых сигналов о перемирии или остановке наступления в заявлении президента не содержится.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта. По словам политика, РФ предпринимает шаги для урегулирования ситуации на территории Незалежной.