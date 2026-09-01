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Регион
Опубликовано 1 сентября, 12:03

Кольцо вернулось спустя 28 лет: Женщина получила неожиданную находку со дна озера

Американка нашла потерянное 28 лет назад школьное кольцо

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Жительнице США спустя 28 лет вернули школьное кольцо, которое она потеряла во время отдыха на озере. Неожиданную находку сделали два любителя поиска сокровищ Майкл Сигл и Дилан ЛаПорт, пишет UPI.

Мужчины обследовали район озера Грейт-Сакадага в штате Нью-Йорк с металлоискателями, когда один из приборов подал сигнал. Под камнем они обнаружили кольцо выпускника Red Creek High School с датой 1988 года.

Искатели сфотографировали находку и разместили снимки в соцсетях, рассчитывая выйти на владельца. Однако быстро найти его таким способом не удалось.

Тогда мужчины обратились непосредственно в школу. Секретарь Red Creek High School установила, что украшение принадлежало бывшей ученице Ким Расбек.

Женщина рассказала, что потеряла кольцо 28 лет назад, когда отдыхала на озере с друзьями. Она предложила оплатить пересылку и другие расходы, но нашедшие украшение отказались брать деньги.

Сигл и ЛаПорт регулярно занимаются поиском потерянных вещей и по возможности возвращают находки прежним владельцам.

Потерянное на пляже кольцо вернулось американской паре через 47 лет
Потерянное на пляже кольцо вернулось американской паре через 47 лет

Похожие истории с неожиданным возвращением давно потерянных украшений уже случались. Life.ru писал об американце, которому вернули кольцо спустя 53 года после потери на выпускном: украшение удалось найти в пруду с помощью металлоискателя.

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Наталья Демьянова
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