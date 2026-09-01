Кольцо вернулось спустя 28 лет: Женщина получила неожиданную находку со дна озера

Жительнице США спустя 28 лет вернули школьное кольцо, которое она потеряла во время отдыха на озере. Неожиданную находку сделали два любителя поиска сокровищ Майкл Сигл и Дилан ЛаПорт, пишет UPI.

Мужчины обследовали район озера Грейт-Сакадага в штате Нью-Йорк с металлоискателями, когда один из приборов подал сигнал. Под камнем они обнаружили кольцо выпускника Red Creek High School с датой 1988 года.

Искатели сфотографировали находку и разместили снимки в соцсетях, рассчитывая выйти на владельца. Однако быстро найти его таким способом не удалось.

Тогда мужчины обратились непосредственно в школу. Секретарь Red Creek High School установила, что украшение принадлежало бывшей ученице Ким Расбек.

Женщина рассказала, что потеряла кольцо 28 лет назад, когда отдыхала на озере с друзьями. Она предложила оплатить пересылку и другие расходы, но нашедшие украшение отказались брать деньги.

Сигл и ЛаПорт регулярно занимаются поиском потерянных вещей и по возможности возвращают находки прежним владельцам.

Похожие истории с неожиданным возвращением давно потерянных украшений уже случались. Life.ru писал об американце, которому вернули кольцо спустя 53 года после потери на выпускном: украшение удалось найти в пруду с помощью металлоискателя.