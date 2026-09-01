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Опубликовано 1 сентября, 14:22

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2027 года

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Центробанк объявил о продлении действующих правил выдачи наличной иностранной валюты ещё на шесть месяцев — до 9 марта 2027 года. Соответствующее решение регулятора опубликовано на его официальном сайте.

Причиной названы санкции, из-за которых российские банки не могут закупать денежные знаки недружественных государств.

Для физлиц сохраняется прежний лимит. Если депозит или счёт был открыт до 9 марта 2022 года, забрать наличными можно не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в евро. Отсчет ведётся от остатка средств на указанную дату.

Те, кто уже использовал эту возможность ранее, повторно получить валюту не смогут. Все прочие сбережения по-прежнему выдаются в рублях.

Переводы без открытия счета и средства с электронных кошельков также конвертируются в рубли. Сумма при этом рассчитывается по официальному курсу Банка России на день выплаты.

Для юридических лиц правила ужесточены. Компании-нерезиденты не смогут получить наличные в долларах, евро, фунтах и иенах до указанной даты. Резиденты вправе снимать эти валюты только на командировочные расходы в рамках установленных нормативов.

ЦБ: Внедрение цифрового рубля не повлияет на денежно-кредитную политику
ЦБ: Внедрение цифрового рубля не повлияет на денежно-кредитную политику

Банкам на полгода запретили брать комиссию за выдачу валюты с вкладов граждан. Ограничения не касаются операций с денежными единицами других стран.

Ранее ЦБ сообщил об объёмах покупки валюты на внутреннем рынке. Речь идёт о периоде с 1 июля по 31 декабря.

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Никита Никонов
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