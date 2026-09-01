В Москве открыли 100 обновлённых школ 1 сентября

Сергей Собянин 1 сентября открыл после реконструкции здание школы № 1520 имени Капцовых в Пресненском районе Москвы. Работы провели по городской программе «Моя школа».

«Много поколений замечательных учеников здесь училось. И конечно, надо было школу сделать достойной, чтобы она продолжала лучшие традиции. Был вариант просто закрыть её, так как она не соответствовала всем стандартам. Но мы решили, наоборот, возобновить это замечательное учебное пространство», — сказал мэр на встрече со школьниками.

Историческое здание школы № 1520 в Леонтьевском переулке построили в конце XIX века. Реконструкция стартовала весной 2025 года по индивидуальному проекту, сохранившему архитектурную ценность постройки. Рабочие заменили инженерные сети, окна и двери, установили перегородки, выровняли полы и выполнили внутреннюю отделку. Для обновления использовали натуральные материалы и тщательно подобранные декоративные элементы.

В здании появились универсальные и специализированные кабинеты, учебное помещение с трансформируемой перегородкой, медиатека с зонами для командной и самостоятельной работы, многосветное пространство для лекций, выставок и мероприятий, столовая и спортивные залы. Интерьеры выдержаны в спокойных тонах с яркими акцентами, а стеклянные перегородки наполняют пространство естественным светом. На школьном дворе обустроили универсальную площадку для мини-футбола, волейбола и баскетбола, игровые зоны для детей разных возрастов, парковку для велосипедов и самокатов, а также тихий уголок для отдыха.

Школа № 1520 — одно из старейших учебных заведений Москвы, ей больше 130 лет. Её основали в 1890-х годах на средства купцов Капцовых. Учебный корпус в Леонтьевском переулке возвели по проекту архитектора Дмитрия Чичагова, а пристройку для женского училища добавил Максим Геппенер. В народе оба заведения ласково называли Капцовками. Среди выпускников школы — режиссёр Фёдор Бондарчук, писатель Виктор Пелевин, актриса Юлия Рутберг, драматург Эмиль Брагинский и многие другие выдающиеся москвичи.

Сегодня школа занимает два здания, в них учится 1830 школьников. Старшеклассники обучаются по технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и естественно-научному профилям. Школа сотрудничает с ведущими московскими вузами, включая МГУ, Высшую школу экономики, МИФИ и РУДН. Дополнительные общеразвивающие программы охватывают 98 процентов учеников. В прошлом учебном году 74 выпускника получили медали за особые успехи в учёбе, а 82 человека набрали более 220 баллов по трем предметам ЕГЭ. Работают театральная студия «Пьеро», спортивный клуб «1520 в спорте» и туристический клуб «Тропа открытий».

Всего 1 сентября двери открыли 100 обновлённых и 20 новых школ, включая пять зданий с дошкольными группами, а также 25 новых детских садов. За парты в них сядут 115 тысяч ребят — это каждый десятый московский школьник. Подобного масштаба город ещё не знал. Всего детские сады, школы и колледжи столицы примут около 1,6 миллиона воспитанников, из них примерно 95 тысяч — первоклассники.