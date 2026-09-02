«Создание атмосферы»: В Совфеде оценили переговоры Бессента и Силуанова на G20

Встреча глав финансовых ведомств России и США на полях G20 стала важным сигналом для сохранения прямого диалога между Москвой и Вашингтоном, но не означает немедленного прорыва. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Стороны обсудили финансовое взаимодействие России и США, а также работу в рамках «Группы двадцати». Кроме того, по данным американских СМИ, в ходе контакта затрагивался мирный план президента США Дональда Трампа по Украине.

При этом Вашингтон дал понять, что не готов быстро переходить к экономическим договорённостям с Москвой. Глава американского Минфина заявил, что смягчение санкций и соглашения по другим направлениям невозможны до урегулирования ситуации на Украине.

Карасин считает, что главным результатом встречи стало само возобновление рабочих контактов между представителями двух стран.

«Конечно, то, что (глава Минфина РФ) Антон Силуанов встретился со своим американским коллегой, побывал на «двадцатке», — это позитивный факт. Но преувеличивать значение этого контакта и думать о каких-то геостратегических последствиях было бы неоправданно», — заявил сенатор.

По его словам, регулярное взаимодействие в рамках G20 может создать условия для дальнейшего диалога по широкому кругу вопросов.

«Важно, что контакты продолжаются, создают атмосферу в двусторонних отношениях с Соединёнными Штатами, и, рискну сказать, не только с Соединёнными Штатами, а и с другими членами «двадцатки», — отметил Карасин.

Ранее Life.ru рассказывал о самой встрече глав Минфинов России и США на полях G20, где Силуанов и Бессент обсудили финансовое взаимодействие и вопросы украинского урегулирования.