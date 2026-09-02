Беспрецедентный уровень: В Кремле оценили отношения России и Китая

Кремль охарактеризовал нынешний уровень взаимодействия Москвы и Пекина как наивысший за всю историю двусторонних связей. Такая оценка содержится в материалах, подготовленных к предстоящей встрече президента России Владимира Путина с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на беспрецедентном за всю историю уровне», — передаёт ТАСС.

При этом сотрудничество двух государств не зависит от политической конъюнктуры и развивается на стабильной основе. Москва и Пекин рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнёров. Обе стороны придерживаются принципов взаимного уважения, равноправия и доверительного диалога. Особо подчёркивается решительная взаимная поддержка по вопросам, затрагивающим суверенитет, территориальную целостность и другие жизненно важные интересы двух стран.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина на китайском языке перед началом переговоров в Бишкеке. Во время встречи лидеры пожали друг другу руки, после чего российский лидер произнёс «Нихао» — традиционное приветствие на китайском языке. Си Цзиньпин с улыбкой ответил таким же приветствием.