Беспрецедентный уровень: В Кремле оценили отношения России и Китая
Кремль: Отношения России и Китая находится на беспрецедентном уровне
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Кремль охарактеризовал нынешний уровень взаимодействия Москвы и Пекина как наивысший за всю историю двусторонних связей. Такая оценка содержится в материалах, подготовленных к предстоящей встрече президента России Владимира Путина с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на беспрецедентном за всю историю уровне», — передаёт ТАСС.
При этом сотрудничество двух государств не зависит от политической конъюнктуры и развивается на стабильной основе. Москва и Пекин рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнёров. Обе стороны придерживаются принципов взаимного уважения, равноправия и доверительного диалога. Особо подчёркивается решительная взаимная поддержка по вопросам, затрагивающим суверенитет, территориальную целостность и другие жизненно важные интересы двух стран.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина на китайском языке перед началом переговоров в Бишкеке. Во время встречи лидеры пожали друг другу руки, после чего российский лидер произнёс «Нихао» — традиционное приветствие на китайском языке. Си Цзиньпин с улыбкой ответил таким же приветствием.
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