Минус 1300 тонн вредных выбросов: как электробусы очищают воздух Москвы

Вот уже восемь лет по столичным улицам курсируют электробусы. Первые машины поступили в автопарки Мосгортранса в 2018 году, и с тех пор их количество превысило 3100. Ежедневно этот экологичный транспорт перевозит свыше 1,2 миллиона пассажиров, а суммарный пассажиропоток за всё время уже перевалил за 1,15 миллиарда поездок.

Сегодня электробусы работают на 310 направлениях, связывая жилые кварталы со станциями метро, МЦК, МЦД, а также с больницами, школами, парками, стадионами и другими значимыми местами.

Сеть экологичного наземного транспорта расширяется с 2018 года по поручению мэра Сергея Собянина. Благодаря этому Москва обогнала все города Европы и США по числу электробусов. Только в текущем году парки пополнили более 150 новых машин отечественного производства.

Электробусные маршруты охватывают все административные округа Москвы и даже заходят в ближайшие города Подмосковья — это примерно треть всей наземной сети столицы. Для обслуживания такого парка с нуля построили три специализированных депо, ещё девять действующих площадок реконструировали. На конечных остановках и в парках установили свыше 470 станций ультрабыстрой зарядки. Техника постоянно обновляется: каждые несколько лет в город приходят более совершенные модели.

Фото © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Переход с дизельных автобусов на электрические дал заметный экологический эффект. По оценкам Мосэкомониторинга, с 2018 по 2025 год удалось предотвратить выброс около 1300 тонн вредных веществ и порядка 300 тысяч тонн углекислого газа (в эквиваленте). Только за 2025 год эти цифры составили 380 тонн загрязнителей и 110 тысяч тонн парниковых газов.

Главные плюсы электробусов — мягкий ход, отсутствие шума и вибраций. Пассажиры чувствуют себя комфортнее, чем в обычном автобусе. Машины низкопольные, поэтому удобны для маломобильных граждан: есть откидная аппарель, кнопки вызова водителя, просторная накопительная площадка для колясок, велосипедов или багажа. В салоне работают USB-разъёмы для зарядки гаджетов, а на медиаэкранах видна информация о следующей остановке и пересадках. Климат-контроль поддерживает оптимальную температуру в любое время года, а при открытии дверей включается воздушная завеса, не дающая теплу или холоду проникнуть внутрь. Двери можно открыть адресно — специальной кнопкой. Снаружи и внутри установлены камеры видеонаблюдения, возле входа есть цифровые валидаторы для безналичной оплаты.

По Москве курсируют электробусы КамАЗ и ЛиАЗ. Заказ города помогает сохранять рабочие места в регионах и развивать отечественное машиностроение. С 2022 года столица получает усовершенствованные версии: у них адаптивная подсветка салона, которая после 14:00 меняется с холодного белого на тёплый жёлтый. Передний маршрутный указатель стал на 18% крупнее, его видно издалека. Электрический отопитель не вредит экологии, а запас хода вырос с 40–50 до 80–90 километров без увеличения массы.

В 2025 году на линии появился электробус нового поколения КамАЗ-52222. В нём переработали планировку: накопительную зону расширили на 15%, добавили места для ручной клади, изменили конструкцию дверей. Климатическая система стала эффективнее, на дверях загораются световые индикаторы открытия и закрытия. Внешне машина выглядит современно и соответствует мировым трендам промышленного дизайна. Кроме того, в парки начали поступать электробусы с инновационной зарядкой — от станций с пантографом перевёрнутого типа. А на маршруте № 286 на северо-востоке города тестируют «Е-Ситимакс-9» — первую машину среднего класса.

В Мосгортрансе трудится более 14 тысяч водителей, из них свыше пяти тысяч управляют именно электробусами. Зарядная инфраструктура продолжает расти. Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках. Москва первой в стране начала строить специальные электробусные парки. Первый такой объект — «Красная Пахра» в ТиНАО — открылся в 2022 году и стал крупнейшим в Европе. Благодаря ему экологичные машины вышли на маршруты Новой Москвы. В 2023-м на северо-западе заработал парк «Митино», обслуживающий 20 районов столицы и два подмосковных города. В конце того же года появился третий парк — «Салтыковка» на востоке Москвы.