Санкции «дробят» на части: В ЕС задумались о новом подходе к ограничениям против России

В Евросоюзе начали обсуждать возможность перехода к более частому введению небольших санкционных пакетов против России вместо крупных ограничительных мер. Данное заявление сделала министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передаёт Euractiv.

По словам главы латвийского МИД, такой подход позволит быстрее реагировать на новые поводы для санкций. Она предложила использовать уже подготовленные механизмы для введения ограничений, не дожидаясь согласования масштабных пакетов.

«Когда у нас есть готовая к санкциям экосистема, например, по российским баллистическим ракетам или криптовалютам, давайте просто вводить санкции. Нам нужно действовать быстрее», — сказала Браже.

Министр считает, что менее масштабные, но более регулярные ограничения могут оказаться эффективнее. Также она выступила за ужесточение политики в отношении россиян в Европе. В частности, за сокращение числа граждан РФ в ЕС, ограничение выдачи туристических виз и усиление контроля за работой посольств.

Как пишет Euractiv, вопрос изменения подхода к санкционной политике ЕС обсудят министры иностранных дел стран союза на встрече 2 сентября в Ирландии. При этом конкретные решения о новом формате введения ограничений пока не приняты.