Новости СВО 7 сентября: Штурм Николаевки и Доброполья, разгром ВСУ под Уланово, ультиматум Путина посланникам Трампа Оглавление Сумская область 7 сентября: прорыв у Хотени и пленные ВСУ под Уланово Харьковская область 7 сентября: бои у Гоптовки и Малой Волчьей ДНР 7 сентября: Штурм Николаевки и охват Доброполья Запорожская область 7 сентября: Бои у Копаней и прорыв к Зелёной Диброве Карта СВО 7 сентября 2026 года Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером: ультиматум Москвы Армия России наступает в ДНР, Запорожской, Сумской и Харьковской областях, Путин назвал условия завершения СВО, Уиткофф и Кушнер после Москвы приехали в Киев — дайджест на 7 сентября 2026 года. 5686 5686 Армия России продвигается в ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 7 сентября: прорыв у Хотени и пленные ВСУ под Уланово

Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают наступать на всех участках в Сумской области.

Авиация ВКС РФ, артиллерия и расчёты БпЛА нанесли удары по скоплениям пехоты и техники ВСУ в районах населённых пунктов Тростянец, Шостка, Радьковка, Хотень, Кровное, Стецковка, Вольная Слобода, Станичное и Турья.

​— В Сумском районе штурмовики продвинулись в районе Хотени — за сутки общее продвижение составило до 600 метров. В районе Великой Рыбицы военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ из-за несогласованности в управлении вступили в перестрелку с прибывшими на ротацию сослуживцами, — пишут авторы канала «Северный ветер».

​В Шосткинском районе подразделения «Севера» продвинулись в посадках возле Уланово и взяли в плен троих военнослужащих ВСУ.

​Всего в Сумской области уничтожены свыше 120 человек, миномёт, три автомобиля, 17 пусковых установок БпЛА, 41 беспилотник самолётного типа, девять дронов типа «Баба-Яга» и шесть наземных роботизированных комплексов.

Харьковская область 7 сентября: бои у Гоптовки и Малой Волчьей

Высокая интенсивность боёв сохраняется практически на всех участках фронта в Харьковской области. Противник пытается прорвать окружение на северо-востоке области.

— Для комплектования штурмовых групп командование ВСУ привлекает все имеющиеся силы: на оборонительные позиции пограничных отрядов Государственной пограничной службы Украины прибыли военнослужащие-женщины, заменившие мужчин, которых отправили в состав штурмовых подразделений, — передаёт «Северный ветер».

​На Липцовском направлении солдаты ВС РФ ведут ожесточённые бои в районе Гоптовки — населённый пункт находится на границе с Белгородской областью, а на Волчанском направлении — в окрестностях Малой Волчьей.

ДНР 7 сентября: Штурм Николаевки и охват Доброполья

ВС РФ продолжают давление на северных и восточных подступах к Славянску и Краматорску.

— В Николаевке российские штурмовые группы заняли новые позиции в высотной застройке в восточной части населённого пункта и в частном секторе на юге, — говорится в сообщении ресурса «Дневник десантника».

Зафиксировано продвижение к северо-западу от Ореховатки. В самом селе сохраняются позиционные бои, при этом противник подтверждает тактические успехи Армии России на данном участке.

На Добропольском направлении, помимо проникновения в восточную и северо-восточную часть города, продолжается операция по окружению Доброполья.

— Основные силы ВС РФ закрепляются на севере города, а диверсионно-разведывательные группы ведут бои в посадках на окраинах Белозёрского и западнее — в районе Святогоровки, что блокирует въезд в Доброполье и прикрывает северный фланг Армии России, — поделился военный корреспондент Тимофей Ермаков.

​После освобождения села Кучеров Яр ВС РФ с боями вошли в Весёлое. Другие штурмовые группы после установления контроля над Золотым Колодезем и Рубежным действуют вдоль железнодорожной линии в северо-западном направлении к Нововодяному.

​На юге ожесточённые столкновения идут вокруг села Доброполье. ВСУ оказывают сопротивление и пытаются контратаковать в самом селе и Матяшево, так как утрата этого рубежа приведёт к оперативному окружению группировки противника в городе.

Операторы БПЛА уничтожают антенны связи и дроны ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 7 сентября: Бои у Копаней и прорыв к Зелёной Диброве

На севере Запорожской области бойцы группировки «Восток» разбили противника у Великомихайловки и рубежа Александровка — Коммунаровка. Ночью артиллерия и FPV-дроны били по пехоте, машинам и роботам у Светлой Долины, Нового Поля, Гавриловки, Покровского и Малиновки.

​— Северо-западнее Зарницы штурмовики взяли опорники и продвинулись к Зелёной Диброве, накрыв пехоту, авто, квадроциклы, роботов, склад снарядов, пульты дронов, антенны и терминалы Starlink, — пишет «Воин DV».

​Западнее Ровного и Копаней бойцы «Востока» взяли опорники ВСУ, а также продвинулись западнее Новосёловки и Червоной Криницы.

Карта СВО 7 сентября 2026 года

Армия России продвинулась у Доброполья. Фото © Telegram / Divgen

Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером: ультиматум Москвы

Беседа Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжалась 3 часа 10 минут. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как содержательную, конструктивную и предельно откровенную, отметив, что диалог был полезен обеим сторонам, а лидеры продолжат контакты.

По данным Bloomberg, Владимир Путин готов к прекращению боевых действий только на условиях Москвы, причём требования ужесточаются на фоне уверенности в военном преимуществе. Источники агентства утверждают: если договорённости на российских условиях не будут достигнуты, Россия продолжит добиваться поставленных целей силовым путём. Эту позицию подтвердил и Юрий Ушаков, заявив об уверенности в решении всех задач на фоне реальных успехов российской армии.

Представители Трампа пообещали использовать высказанные Путиным оценки путей урегулирования в ходе контактов в Киеве, куда они направились через Европу. Американская сторона также обратила внимание на заявление Путина об украинских властях.

— А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников, — заявил Ушаков.

Встреча Владимира Путина с представителями Дональда Трампа продолжалась 3 часа 10 минут. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В Белом доме встречу переговорщиков с российским лидером также назвали «содержательной». Представитель администрации США сообщил агентству Reuters, что о дальнейших шагах объявят в ближайшие недели.

Уиткофф и Кушнер приехали и в Киев, где встретились с руководством Украины, в том числе Владимиром Зеленским. По информации Reuters, туда также прибыли представители Германии, Великобритании и Франции.

По данным Axios, американские представители заявили о желании добиться прорыва в урегулировании конфликта до наступления зимы. Уиткофф назвал встречу содержательной и важной, подчеркнув оптимизм американской стороны, а Джаред Кушнер отметил, что целью США является достижение долгосрочного мира.

По словам Кушнера, Трамп поручил подготовить пакет документов для мирного соглашения, при этом Вашингтон рассчитывает вернуть переговорный процесс к трёхстороннему формату с участием России, США и Украины.

— Я думаю, мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трёхсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время. В Москве мы обсудили множество других важных и обоснованных идей, которые мы привезли сюда, в Киев. Мы считаем, что сотрудничество имеет решающее значение. Именно поэтому сегодня здесь присутствуют представители разведок стран ЕС, — заявил Уиткофф.

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции заявил о почти полном отсутствии шансов завершить войну до конца года и обсуждал с американской делегацией подготовку к продолжению боевых действий зимой. Он призвал союзников выделить Украине пакет помощи, включая поставки американского СПГ, подчеркнув, что рассчитывает на поддержку Вашингтона и европейских партнёров. Зеленский также заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради мирного соглашения, охарактеризовав эту проблему как ключевой вопрос всего конфликта: без сильных позиций ВСУ Россия будет лишь выдвигать ультиматумы

Авторы Артём Артёмов