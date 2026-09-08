Новости СВО 8 сентября: ликвидация котла под Волчанском, штурм Доброполья и Белозёрского, ультиматум Киеву по выборам и Донбассу Оглавление Сумская область: ликвидация 120 бойцов ВСУ Харьковская область: бои в «Волчанском котле» ДНР: прорыв у Доброполья и удар ФАБ по Краматорску Карта СВО на 8 сентября 2026 года Новый мирный план США: выборы и запрет на НАТО Армия России наступает в Сумской и Харьковской областях, в ДНР рушится логистика ВСУ, озвучены детали мирного плана Уиткоффа и Кушнера — дайджест на 8 сентября 2026 года. Армия России окружила 1700 человек у Белгородской области. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сумская область: ликвидация 120 бойцов ВСУ

ВС РФ отодвигают противника от Курской области. Бойцы группировки «Север» ведут бои в районе сумских сёл Уланово и Толстодубово. У Хотени разбита штурмовая группа 158-й бригады ВСУ.

Общие потери украинских подразделений ВСУ за сутки в Сумской области превысили 120 человек. Уничтожены станция РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА, в том числе «Баба-Яга», и НРТК. Операторам БПЛА центра «Рубикон» удалось поразить в районе Сум зенитный ракетный комплекс FrankenSAM.

— Данный ЗРК представляет собой гибридную систему ПВО. В нем используются западные ракеты класса «земля-воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые есть у Украины, — объяснили в ГрВ «Север».

Харьковская область: бои в «Волчанском котле»

В Харьковской области бои идут на нескольких направлениях. В районе Купянска сражается группировка «Запад», ещё на одном участке наступает «Север». Продолжается ликвидация украинских подразделений в «Волчанском котле». Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что заблокированы около 1700 противников, в том числе пограничные отряды.

— Попытки ВСУ деблокировать окруженную группировку жестко пресекаются. Ликвидация образовавшегося котла позволит отодвинуть линию соприкосновения с противником от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров, — пишет Коц.

По его словам, после разгрома ВСУ на этом участке, у группировки «Север» появятся силы для выхода к Приколотному и Великому Бурлуку.

ДНР: прорыв у Доброполья и удар ФАБ по Краматорску

ВКС РФ снесли мост в Краматорске. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Подразделения Армии России продвигаются как в самом Доброполье, так и севернее города. Военкор Тимофей Ермаков рассказал о работе диверсионно-разведывательных групп на окраине Белозёрского.

— Пока эти данные не переводят территорию Белозерского под контроль наших сил, — подчеркнул Ермаков.

Он добавил, что такое продвижение свидетельствует о серьёзных дырах в обороне противника.

Сразу несколько группировок войск ВС РФ наступают на Краматорск. В этом городе поражён мост. На кадрах, опубликованных местными жителями, видны антидроновые сети, но они не помогли – прилетела авиабомба.

— Мосты – одни из важнейших узлов наземной логистики противника. Вывод таких конструкций из строя – один из наиболее эффективных способов нарушить систему снабжения войск неприятеля, чем и занимаются экипажи наших ВКС. На кадрах объективного контроля авиаудар по одному из мостов в Краматорске. Прилет ФАБ-1500 – хорошая заявка на ограничение манёвренности украинских формирований, — отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Карта СВО на 8 сентября 2026 года

ДРГ ВС РФ продвигаются севернее Доброполья. Фото © Telegram / Divgen

Новый мирный план США: выборы и запрет на НАТО

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер привезли в Москву и Киев новый мирный план, пишет британская газета Financial Times. Соглашение основано на тех документах, которые обсуждались ранее, но в него внесены коррективы с учётом сегодняшних реалий.

Спорным вопросом остаётся — Донбасс. Украинское руководство отказывается выводить свои подразделения с территории ДНР. Ранее Кремль предлагал Киеву для остановки боевых действий вывести из региона войска, но на Банковой не соглашаются на такой шаг.

Украинское издание «Главком.ua» утверждает, что Киеву предлагают не только решить вопрос Донбасса, но и Запорожской области. Кроме того, среди требований: ограничение численности ВСУ и закрепление внеблокового статуса.

— Речь идет не только об отказе от вступления в НАТО, но и о запрете участия в других военных союзах, — сказано в материале.

Также на Украине должны пройти выборы. Предполагается, что как раз новая власть и должна будет подписать мирный договор.

Авторы Даниил Черных