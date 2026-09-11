Новости СВО 11 сентября: ВС РФ освободили Гоптовку и Зарубинку, ВСУ бегут с Днепропетровщины, Киев просит перемирие, а Москва ставит условие Оглавление Харьковская область 11 сентября: взяты Гоптовка и Зарубинка Сумская область 11 сентября: Киев бросает в бой 801-й отряд ДНР 11 сентября: наступление к Краматорску и от Красноармейска Карта СВО на 11 сентября 2026 года Энергетического перемирия не будет: Москва не идёт на условия Киева Армия России взяла под контроль сёла Харьковской области, ВСУ теряют позиции на границе ДНР и Днепропетровщины, Киев перебрасывает элитный отряд к Курской области, Москва ответила на предложение Зеленского по энергетике — дайджест на 11 сентября 2026 года. ВС РФ расширили зону безопасности у Белгородской области. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Харьковская область 11 сентября: взяты Гоптовка и Зарубинка

ВС РФ освободили в Харьковской области село Гоптовка и Зарубинка. В группировке «Север» заявили, что взятие Гоптовки – это важный шаг для создания полосы безопасности. Населённый пункт находится на границе с Белгородской областью. Не менее важным является присутствие российских войск в Зарубинке.

— Группировка «Север» окружила крупное село Ольховатку, расположенное на рокадной дороге Т2104. Его освобождение ликвидирует последнее слабое звено в южной стенке котла, сформированного на северо-востоке Харьковщины. В него, по данным Минобороны, угодило до 1700 военнослужащих противника. Кроме того, Зарубинка станет частью циркумвалационной линии обороны, которая формируется, чтобы не допустить прорыва подкреплений к окруженцам извне, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Сумская область 11 сентября: Киев бросает в бой 801-й отряд

Армия России продвинулась в районе посёлка Кияница и отразила атаку у села Могрица. В наступление пыталась пойти 21-я бригада ВСУ. На границе с Курской областью также продолжаются бои. «Север» ликвидирует противника у Уланово и Толстодубово. Успехи ВС РФ вынуждают киевское командование перебрасывать дополнительные силы на Сумщину.

— Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 801-го отряда БПДС ВМСУ для проведения диверсионных операций. Данное подразделение предназначено для выполнения боевых задач на море. Ранее боевики отряда были задействованы в попытках захвата буровых вышек в Черном море, — заявили в ГрВ «Север».

За сутки украинские войска лишились свыше 150 человек, а также миномёта, станции РЭБ «Дамба», автомобилей, БПЛА и НРТК.

ДНР 11 сентября: наступление к Краматорску и от Красноармейска

В Донецкой Народной Республике ВС РФ ведут наступление по нескольким направлениям. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ до сих пор используют самоходную артиллерию для сдерживания российских войск на Краматорском направлении. Бойцам группировки «Юг» удалось уничтожить САУ М-109.

В ДНР уничтожена американская САУ. Видео © Telegram / Минобороны России

— Операторы FPV-дронов отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск уничтожили американскую САУ М-109 «Паладин», которая окопалась в одной из лесополос в районе Ясной Поляны, что близ Краматорска. Сначала ударами нескольких FPV-дронов было разрушено укрытие, в котором враг прятал самоходку, а затем уничтожена и сама боевая машина, — рассказал Поддубный.

Западнее Красноармейска (Покровска) Армия России ликвидирует остатки украинских подразделений у Удачного. Успех здесь позволит отбросить противника в Днепропетровскую область. На стыке этого региона и ДНР российские войска продвигаются к Райполю. Кроме этого, идёт наступление вдоль трассы М-30 к Сергеевке.

Карта СВО на 11 сентября 2026 года

Армия России освободила Зарубинку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Энергетического перемирия не будет: Москва не идёт на условия Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киеву известны условия для прекращения боевых действий на Украине. По его словам, предложения не поменялись за два года. При этом режим Зеленского предлагает сейчас прийти к энергетическому перемирию.

— Киевский режим в очень сложной ситуации. И поэтому, естественно, киевский режим предлагает не урегулирование, которое будет навсегда и которое будет полностью соответствовать нашим интересам, а предлагает перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой, — заявил Песков.

Он отметил, что ситуация для Киева ухудшается каждый день.

Авторы Даниил Черных