Новости СВО 14 сентября: Освобождение Чернякова, зачистка Васильевской Пустоши, разгром ВСУ в Сумской области, Трамп против ударов по НПЗ Оглавление Сумская область 14 сентября: «Север» атакует в Сумах и Конотопе ДНР 14 сентября: ВС РФ выбивают противника из Васильевской Пустоши Харьковская область 14 сентября: Освобождено село Черняков Карта СВО на 14 сентября 2026 года Мирные договорённости Москвы и Киева успешны: США ищет решение Трамп требует от Киева остановить удары по российским НПЗ Армия России в Сумской области продвигается к Хотени и Кияницам, котёл вокруг ВСУ в Харьковской области сжимается, мирный план Вашингтона и требование Трампа не атаковать НПЗ— дайджест на 14 сентября 2026 года. ГрВ «Север» освобождает сёла в «Волчанском котле». Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 14 сентября: «Север» атакует в Сумах и Конотопе

Штурмовые подразделения группировки «Север» расширяют зону контроля в лесопосадках в Сумской области. На всех участках фронта в регионе продолжаются тяжёлые позиционные бои.

— Российская авиация, артиллерия и расчёты дронов нанесли удары по скоплениям пехоты и техники ВСУ в окрестностях 11 населённых пунктов, включая Сумы, Конотоп и Кролевец, а в Шосткинском районе артиллерия вела огонь по позициям противника у Толстодубово, — передают авторы канала «Северный ветер».

В Сумском районе бойцы «Севера» продвигаются в районах Хотени и Кияницы. За сутки они прошли около 500 метров вглубь обороны противника.

ДНР 14 сентября: ВС РФ выбивают противника из Васильевской Пустоши

На Северском направлении ВС РФ закрепляются на восточных окраинах Васильевской Пустоши, одновременно отражая контратаки ВСУ в районе Рай-Александровки.

— Южнее, на Добропольском участке, подразделения ВС РФ освободили Весёлое и продолжают развивать наступление от Новогришино через Надию и Новофёдоровку. На Краснолиманском направлении обстановка остаётся наиболее сложной и напряжённой: ожесточённые встречные бои развернулись у Шандриголово, Редкодуба, Нового, Ивановки и Колодезей, — рассказал военкор Евгений Лисицын.

Армия России уничтожила на Добропольском направлении пункт управления ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Тем временем на Константиновском направлении ВС РФ обходят Алексеево-Дружковку с флангов, вынуждая украинское командование распылять резервы для удержания позиций.

Харьковская область 14 сентября: Освобождено село Черняков

Армия России взяла под контроль село Черняков. Населённый пункт брали бойцы 2-го стрелкового батальона 69-й мотострелковой дивизии.

— Тактически Черняков находится на восточной стенке крупного котла, сформировавшегося на северо-востоке Харьковской области. По оценкам Минобороны, здесь в окружение попали до 1,7 тысячи солдат ВСУ, — заметил военный корреспондент Александр Коц.

Ликвидация этой группировки противника позволит ВС РФ установить контроль над территорией площадью больше 400 квадратных метров.

На Купянском направлении солдаты Армии России ведут бои на флангах районного центра — у Московки и Ковшаровки, рассказал военкор Евгений Лисицын.

В свою очередь, группировка «Запад» наступает на Изюмское и Высшее Солёное. Штурмовики 20-й армии и 1-й танковой армии выбивают позиции противника в окрестностях населённых пунтов, передаёт «Оперативный простор».

Карта СВО на 14 сентября 2026 года

ВС РФ освободили село Черняков. Карта зоны СВО. Фото © Telegram / Divgen

Мирные договорённости Москвы и Киева успешны: США ищет решение

Джаред Кушнер заявил об успешности прошедших контактов, отметив, что для завершения войны ВСУ необходимо отступить до линии, обозначенной Москвой, тогда как остальная часть мирного соглашения уже разработана и согласована.

— Киев на данный момент не согласен на этот шаг, поэтому задачей американских посредников остаётся поиск решения, которое не противоречило бы позиции Украины и одновременно позволило бы убедить Россию остановить боевые действия, — заявил спецпосланник Белого дома.

Кушнер назвал территориальный вопрос сложным, подчеркнув, что ситуация во многом зависит от обстановки на поле боя, где события развиваются очень быстро.

Возможность проведения встречи в трёхстороннем формате Россия — США — Украина уже в октябре 2026 года допустили и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, организация таких переговоров в следующем месяце не исключена, однако Москва свою позицию не меняет, и требования Москвы остаются прежними.

Трамп требует от Киева остановить удары по российским НПЗ

Дональд Трамп призвал Киев остановить удары по российским объектам, которые связаны с производством дизельного топлива. Из-за этого ситуация на мировом топливном рынке ухудшается.

— Мистеру Зеленскому нужно сделать одну вещь. Он должен прекратить наносить удары по дизельному топливу в России, — заявил Трамп.

По его мнению, сложившиеся проблемы с поставками топлива связаны не с обстановкой на Ближнем Востоке, а с конфликтом на Украине.

Авторы Артём Артёмов