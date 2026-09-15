Сводка СВО 15 сентября: Взяты Шевченково и Широкое, крах ВСУ в «Волчанском котле», Киев согласился на энергетическое перемирие Оглавление Харьковская область 15 сентября: освобождены Шевченково и Широкое Сумская область 15 сентября: ответные удары за Курск Запорожская область 15 сентября: «Днепр» занял Новоандреевку ДНР 15 сентября: «Запад» оттянул на себя удар Карта СВО на 15 сентября 2026 года Польша включается в СВО: приказ на уничтожение воздушных объектов Энергетическое перемирие достигнуто: Трамп спас Украину Армия России освободила два села в Харьковской области, ВСУ несут потери под Сумами, Польша готова сбивать всё в своём небе, Трамп спас Украину от энергетического коллапса — дайджест на 15 сентября 2026 года. ВС РФ заманили ВСУ и НГУ под Красный Лиман. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область 15 сентября: освобождены Шевченково и Широкое

Армия России освободила в Харьковской области сёла Шевченково и Широкое. Первый населённый пункт расположен южнее Волчанска. Военный корреспондент Александр Коц считает, что отсюда можно наступать и к Северскому Донцу, и к Великому Бурлуку. Широкое находилось в «Волчанском котле».

— В кольце – полтора десятка подконтрольных ВСУ населёнников. Их штурм и зачистка займут определённое время, но вырваться из окружения украинцам вряд ли удастся. Началась осень, скоро опадёт «зелёнка» и лесополосы перестанут быть надёжным укрытием, — отметил Коц.

В группировке «Север», зачищающей «Волчанский котёл», заявили, что у украинских военнослужащих и пограничников нет шанса вырваться из окружения. У киевского командования на этом участке нет возможности провести ротацию личного состава, провести эвакуацию раненых, доставить продукты и медикаменты.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают НРТК ВСУ в Краматорском районе. Видео © Telegram / Минобороны России

— Ваше положение безвыходное, логистические маршруты под контролем ВС РФ. Выходите с белым флагом и останетесь живы, — говорится в обращении ГрВ «Север».

Сумская область 15 сентября: ответные удары за Курск

ВС РФ наступают в Сумской области. Стрелковые бои идут в районе посёлка Кияница. Продвигается «Север» и у Уланово. Этот населённый пункт находится вблизи границы Курской области.

За сутки украинские подразделения потеряли свыше 130 человек. Помимо этого, уничтожены БТР М113, станция РЭБ «Дамба», автомобили, НРТК и БПЛА. В Белополье ударами дронов выведена из строя электроподстанция.

— В ответ на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Курской области, «Северяне» нанесли удар по электроподстанции, — сообщили в «Севере».

Запорожская область 15 сентября: «Днепр» занял Новоандреевку

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, село Новоданиловка перешло под контроль группировки «Днепр». Населённый пункт находится западнее Орехова. В этом городе российские подразделения продолжают наступление. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что Орехов полностью освобождён, однако официального подтверждения этому нет.

— Парни из группировки «Днепр» провели блестящую операцию по освобождению города, — отметил Подоляка.

ДНР 15 сентября: «Запад» оттянул на себя удар

Группировка «Центр» ведёт бои за Доброполье, а «Юг» наступает на Дружковку. Через неё возможен выход к Краматорску. Военный корреспондент Павел Кукушкин отметил, что ВС РФ идут на Краматорск по высотам, что даёт преимущество. Группировка «Запад» держит наступление ВСУ у Красного Лимана. На этот участок командование ВСУ и Нацгвардии перебросили резервы, составленные из неонацистских подразделений. Им противостоят бойцы 20-й и 25-й армий ВС РФ.

— Эти подкрепления идейных «нациков» не кидают на другие направления и таким образом они оттягивают огонь на себя, облегчая задачи по продвижению на соседних участках, — отметил Кукушкин

Карта СВО на 15 сентября 2026 года

Армия России взяла под контроль Широкое. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 карты СВО

Польша включается в СВО: приказ на уничтожение воздушных объектов

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что военные получили приказ сбивать воздушные цели, нарушившие границу республики.

— Оперативный командующий отдал приказ, в котором говорится о том, что если что-то влетит в польское воздушное пространство, то оно должно быть сбито, —заявил Томчик.

Украинцам радоваться нечему. Под прицел попадают и вооружение из Украины. В 2022 году ракета С-300 убила двух жителей Польши. Изначально Варшава обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства, но расследование показало, что перехватчик был из Украины. Бывший командир польского спецназа Grom Роман Полько рассказал, как польские ВВС при патрулировании готовы были сбить украинский самолёт.

— В ходе этих операций по защите нашей территории наши самолёты едва не сбили украинский МиГ, — сообщил Полько в эфире телеканала TVN24.

Энергетическое перемирие достигнуто: Трамп спас Украину

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие.

— Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить так же, — написал Трамп в социальных сетях.

Владимир Зеленский заявил, что готов на такие меры, если Россия не будет наносить удары. По его мнению, договорённости должны быть долгосрочными.

— Каждый день мишенями становятся украинские объекты энергетики, портовая инфраструктура, логистика, даже склады с продовольствием и фармацевтикой, — пожаловался Зеленский в ответ на сообщение Трампа.

Для Украины остановка ударов по энергетическим объектам накануне зимы – спасение.

— Относительно самой идеи «перемирия», то оно в текущих реалиях не выглядит выгодной для России идеей. Так как для Украины это лишь пауза, чтобы пережить зиму и возобновить удары по энергетике в удобный момент, — объяснил эксперт «Центра военно-политической журналистики» Борис Рожин.

Авторы Даниил Черных