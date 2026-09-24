Качели, беседки и перголы: Как московские дворы становятся уютнее

В Москве при благоустройстве продолжают обустраивать во дворах и скверах зоны тихого отдыха с качелями, беседками и садовыми диванами. Это делает обновлённые территории по-настоящему комфортными.

Такие пространства органично вписываются в облик современного города. Особенно они нужны на больших обновлённых участках, где рядом расположены детские площадки, тренажёры и поля для командных игр. Когда тихие и активные зоны разведены по разным уголкам, во дворе комфортно людям любого возраста. Здесь можно позаниматься спортом, поиграть с друзьями и просто спокойно посидеть неподалёку.

Один из примеров — сквер «Немецкий рынок» на Ладожской улице в Басманном районе. Тихий уголок устроили подальше от шумных мест и в стороне от главных пешеходных маршрутов. Там поставили удобные качели, а поблизости сделали детскую площадку и спортивную зону. На одной территории нашлось место и для активности, и для отдыха, при этом люди не мешают друг другу.

Другой пример — двор на Большой Переяславской улице в Мещанском районе. После обновления здесь соседствуют игровые, спортивные и тихие зоны. Жителям поставили скамейки нескольких видов и подвесные качели. Теперь этот двор подходит и для энергичных занятий, и для неспешного отдыха на воздухе.

Просторную зону сделали и в Троицке на 2-й Нововатутинской улице и Нововатутинском проспекте. Кроме площадок для игр и спорта, там установили беседки и перголы с подвесными лавками. Родители могут быть рядом с детьми, а остальные жители проводить время в более тихом уголке двора. Заодно полностью обновили игровые зоны для детей разных возрастов. Здесь появились качели, лазательные элементы, песочницы и современные комплексы. Центром одной из площадок стал большой многоуровневый замок с башнями, горками и элементами для лазанья. В другой зоне разместили яркие тематические конструкции для ребят младшего возраста.