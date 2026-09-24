Полтора века помощи детям: Как выглядит одна из старейших больниц Москвы после обновления

Детская городская клиническая больница святого Владимира в районе Сокольники отметила 150-летие. Коллектив одного из старейших учреждений столицы поздравил мэр Сергей Собянин.

«Поздравляю с юбилеем весь коллектив одной из старейших больниц Москвы! Ваша преданность профессии и любовь к своему делу помогают сохранять здоровье наших детей. Желаю новых достижений, успехов и дальнейшего развития», — отметил градоначальник.

Сегодня это медицинское учреждение продолжает традиции отечественной педиатрии и осваивает современные способы диагностики и лечения.

В 2025 году тут открылся новый многопрофильный корпус. Здание площадью примерно 58 тысяч квадратных метров построили, применяя информационное моделирование, энергоэффективные материалы, а также современные решения для светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.

Внутренние интерьеры оформили по мотивам четырёх стихий. Чтобы маленьким пациентам было удобно, сделали просторную входную группу, а около здания разместили арт-объекты.

Возведение этого корпуса стало одним из крупнейших проектов столичного здравоохранения по Адресной инвестиционной программе Москвы и важным этапом обновления всей детской медицины города. Здесь собрали самые передовые возможности для экстренной, специализированной и высокотехнологичной помощи детям.

Обложка © Mos.ru

В корпусе находятся:

20 отделений и 15 операционных, включая гибридную ангиографическую, а также три лаборатории;

уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, где заместительную почечную терапию могут получать даже новорождённые;

современное оборудование: аппараты МРТ и КТ, рентгенодиагностические комплексы и ангиограф;

вертолётная площадка на крыше для приёма экстренных пациентов.

Кроме того, здесь создана максимально комфортная обстановка по принципу исцеляющей среды. Так дети легче переносят лечение, а родители могут постоянно находиться рядом.

За первый год работы нового комплекса медпомощь получили более 75 тысяч детей, 49 тысяч из них поступили в экстренном порядке. Около 11 тысяч — из других регионов России.