Когда следующее повышение утильсбора: график по годам до 2030 Оглавление График повышения утильсбора по годам до 2030 Что уже изменилось в 2025–2026 годах Кого повышение коснётся сильнее всего Возможны ли перенос или отмена FAQ — ответы на вопросы Когда следующее повышение утильсбора? На сколько процентов вырастет утильсбор в 2027 году? Утильсбор повышается с 1 января или с 1 октября? Будут ли повышать утильсбор до 2030 года? Могут ли повышение утильсбора отменить или перенести? Когда в следующий раз повысят утильсбор и на сколько: таблица индексации ставок по годам до 2030 года — на Life.ru. Повышение утильсбора в 2026 и 2027 году: каких авто коснётся. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

1 января 2027 года — дата, когда утилизационный сбор вырастет на 10%. И это не прогноз и не оценка СМИ: коэффициенты на каждый год до 2030-го зафиксированы в постановлении Правительства РФ № 1291 в редакции постановления от 01.11.2025 № 1713. И там отчетливо видно, ставки 2027 года будут выше ставок 2026-го на 10%.

Хотя льготные ставки для физлиц (3 400 ₽ для машины до 3 лет и 5 200 ₽ для старше 3 лет) не индексируются и остаются одинаковыми с 2025 по 2030 год. Правда действует такая льгота только при двух условиях одновременно: если объём двигателя менее 3 000 см³ и мощность до 160 л.с. В сегодняшнем материале Life разобрался, как именно вырастут ставки по утильсбору, что уже изменилось и кого повышение коснется сильнее всего.

График повышения утильсбора по годам до 2030

Все ставки в таблице ниже — коммерческие. Они применяются по умолчанию ко всем импортёрам: юрлицам, ИП, а также физлицам, которые не подпадают под льготу. Например, если человек ввозит вторую машину за год или покупает авто для перепродажи, он платит по коммерческой шкале, даже если машина 100 л.с. Льготные ставки для физлиц вынесены в отдельный блок в самом конце таблицы.

В каждой ячейке указано значение для машины до 3 лет / старше 3 лет. Базовая ставка составляет 20 000 ₽, и она не меняется, растут только коэффициенты, ежегодно — на 10%.

С 1 декабря 2025 года для двигателей до 3,0 л ставка зависит не только от объёма, но и от мощности. В таблице ниже ставки указаны при мощности менее 160 л.с (следовательно, чем выше мощность, тем ставки больше). Для двигателей свыше 3,0 л мощность на коэффициент не влияет — ставка одна для всего объёмного диапазона.

График повышения утильсбора до 2030 года. Фото © Life.ru.

Что уже изменилось в 2025–2026 годах

С утильсбором в последнее время произошло так много изменений, что люди начали путать совершенно разные моменты, не связанные друг с другом.

Новая методика расчёта — с 1 декабря 2025 года. До этого коэффициент зависел от объёма двигателя, возраста машины и цели ввоза. С 1 декабря добавился четвёртый параметр — мощность. Для машин до 160 л.с., которые физлица ввозят для личного пользования, ничего не изменилось и льготные ставки 3 400 ₽ и 5 200 ₽ сохранились. Для машин мощнее 160 л.с. даже при личном ввозе ставки взлетели до коммерческих. Например, для Toyota RAV4 с двигателем 2,5 л и мощностью 205 л.с. утильсбор вырос с 3 400 ₽ до примерно 2,3 млн ₽.

Плановая ежегодная индексация — с 1 января каждого года. Это отдельный механизм, когда каждое 1 января коэффициенты по коммерческой шкале повышаются примерно на 10%. График индексации утверждён заранее и прописан в постановлении до 2030 года. Индексация 1 января 2026 года составила около 20–25% к ставкам 2025 года для большинства категорий, сильнее всего рост ощутили мощные двигатели (200+ л.с.).

А еще с 1 апреля 2026 года должен был заработать единый расчёт утильсбора для машин, ввезённых из Казахстана, Киргизии, Беларуси и Армении, но пока этот законопроект отложен.

Если коротко, то методика изменила принцип расчёта (добавила мощность как фактор), а индексация планово повысила коэффициенты по уже утверждённой шкале.

Кого повышение коснётся сильнее всего

Больше всего рост утильсбора бьёт по трём категориям:

Покупатели мощных автомобилей (200+ л.с.)

Из-за новой методики с декабря 2025 года они попали под коммерческие ставки даже при личном ввозе. Каждый январь эти ставки растут ещё на 10%. Например, для BMW X5 с двигателем 3,0 л и мощностью 340 л.с. утильсбор в 2026 году составляет 2 580 000 ₽, а с 1 января 2027 года будет 2 842 400 ₽. Разница — 262 400 ₽.

Покупатели электромобилей и гибридов

Для них ввели отдельную шкалу по мощности электродвигателя. В верхнем диапазоне (от 205 л.с.) коэффициент вырос в 4,5 раза по сравнению со старой методикой. Например, утильсбор на Zeekr 001 (мощность 256 л.с.) в 2026 году — 3 079 200 ₽, а к 2030 году — 4 508 200 ₽.

Юрлица и ИП

Для них индексация затрагивает все категории машин без исключения, льготной ставки по умолчанию нет.

Не коснётся повышение физлиц, которые ввозят одну машину в год для себя, если её мощность не превышает 160 л.с., а объём двигателя — не более 3 000 см³. Для них утильсбор остаётся 3 400 ₽ или 5 200 ₽ на весь период до 2030 года.

Будет ли повышение утильсбора в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Возможны ли перенос или отмена

Как говорится, возможно всё, в том числе и отмена или хотя бы перенос индексации, ведь прецеденты уже были. Так еще в апреле 2026 года Минпромторг отложил введение новой формулы расчёта утильсбора для авто из стран ЕАЭС. Законопроект тогда не прошёл согласование, и дату сдвинули на неопределённый срок.

Сегодня в Госдуме лежат три законопроекта по смягчению и отмене утильсбора, но пока ни один не принят.

Если что-то в правилах утильсбора изменят, это оформят новым постановлением, и ставки начнут действовать с даты, указанной в нём.

FAQ — ответы на вопросы

Когда следующее повышение утильсбора?

1 января 2027 года. Это плановая ежегодная индексация, которая будет повторяться каждого 1 января вплоть до 2030 года.

На сколько процентов вырастет утильсбор в 2027 году?

Коммерческие ставки повысятся ровно на 10% к ставкам 2026 года. Это видно из таблицы постановления № 1291. Для разных категорий техники (легковые, грузовики, спецтехника) темпы могут отличаться, но для легковых автомобилей рост составляет именно 10%.

Утильсбор повышается с 1 января или с 1 октября?

С 1 января. Дата 1 октября, которую иногда приводят в СМИ, не относится к индексации ставок. Новая методика расчёта (учёт мощности) вступила в силу 1 декабря 2025 года, а ежегодная индексация коэффициентов происходит 1 января.

Будут ли повышать утильсбор до 2030 года?

Да. Постановление № 1713 от 1 ноября 2025 года утвердило график индексации коэффициентов на каждое 1 января до 2030 года включительно. Плана индексации после 2030 года пока нет.

Могут ли повышение утильсбора отменить или перенести?

Прецедент переноса есть — в апреле 2026 года отложили введение новой формулы для авто из ЕАЭС. Законопроекты об отмене или смягчении утильсбора для отдельных категорий граждан пока только внесены в Госдуму. Полной отмены утильсбора в действующих документах нет.

Авторы Андрей Ананьев