Здесь играют, исследуют и растут: Как выглядят новые детские сады Москвы

В России 27 сентября отмечают День воспитателя и дошкольных работников. В Москве насчитывается более двух тысяч зданий детских садов и свыше 20 тысяч воспитателей.

Мэр Сергей Собянин напомнил: за последние годы в столице появилось более 500 детских садов. Большинство — в кварталах новостроек, но новые объекты приходят и в центр. Так, 1 сентября в Пресненском районе открылся детский сад Романовской школы.

Природа на стенах и забота в деталях: новый детсад на Пресне

Дошкольное отделение Романовской школы в Стрельбищенском переулке достроили летом 2026 года по Адресной инвестиционной программе. Трёхэтажное здание площадью около 4 тыс. кв. м рассчитано на 225 воспитанников. Здесь создали безбарьерную среду для детей с ОВЗ.

Проект индивидуальный, с использованием цифровых информационных моделей. Фасад облицован керамогранитом белого, чёрного и лимонно-жёлтого цветов. Большие окна дают много света, а в интерьерах главный мотив — природные элементы и декоративная роспись стен.

Для детей и педагогов оборудованы групповые ячейки, кабинеты для развивающих занятий с гибким зонированием, физкультурный и музыкальный залы. Работают пищеблок полного цикла и медицинский блок.

На территории — детские и спортивные площадки с покрытием из резиновой крошки, теневые навесы, малые архитектурные формы, газоны и растения. В саду организовали футбол, гимнастику, танцы, робототехнику, лего-конструирование и другие направления.

Первых воспитанников сад принял 1 сентября. В составе Романовской школы теперь 22 корпуса — восемь школьных и 14 дошкольных. В школе учатся 3696 детей: 2706 школьников и 990 дошкольников. Коллектив включает 369 сотрудников, среди них 133 учителя и 59 воспитателей.

Детский сад в Отрадном: Играй и познавай мир

В Отрадном с 2011 года построили 11 социальных объектов. Среди них — детский сад на 250 малышей на Сигнальном проезде, дом 16, строение 3. Он появился в составе жилого комплекса и уже принял воспитанников.

Внутри — 10 групп, пищевой и медицинский блоки, музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий. В пристроенном здании работает бассейн, соединённый с основным корпусом тёплым переходом.

На территории — спортивная зона и игровые площадки с навесами и качелями. Пространство спроектировали по концепции «Играй и учись»: есть элементы для исследований и познания мира.

«Космический корабль» для дошколят: сад в Филимонковском

В Филимонковском районе на улице Лаптева, участок № 4, в городе-парке «Первый Московский» строят детский сад на 350 мест. Это трёхэтажное здание площадью 5,7 тыс. кв. м в футуристическом стиле: по форме оно напоминает космический корабль.

Фасады украсят графические планеты, спутники и дети-космонавты, интерьеры выполнят в космической тематике. Сейчас завершён монолитный каркас, готовность объекта — 30%. Идут кладка стен, благоустройство и монтаж инженерных сетей.