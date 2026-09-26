Новости СВО 26 сентября: Прорыв под Краматорском и Славянском, разгром ВСУ в «Волчанском котле», удары по ЦОД Киева Оглавление Харьковская область 26 сентября: освобождено Бузово Второе Сумская область 26 сентября: «Север» взял 10 населённых пунктов ДНР 26 сентября: наступление на Краматорск и Славянск Карта СВО на 26 сентября 2026 года Удары по дата-центрам: Украину отключают от связи Зеленский ищет 27 миллиардов долларов: под угрозой поставка БПЛА Армия России освободила ещё одно село в «Волчанском котле», Андрей Белоусов приехал в группировку «Север», Киев вывозит администрацию из Славянска, оборонный бюджет Украины остался без денег на ракеты и беспилотники — дайджест на 26 сентября 2026 года. Армия России заставляет украинские власти покидать города ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область 26 сентября: освобождено Бузово Второе

71-я мотострелковая дивизия ВС РФ взяла под контроль Бузово Второе. Российским войскам сопротивлялись подразделения 159-й бригады ВСУ. Село было расселено к 1997 году, но отсутствие мирных жителей не снижает его значимости.

— Там всё ещё остались строения среди лесных массивов. А сама местность может быть использована для продвижения в сторону Резниково — к основным силам ВСУ в «котле», — объяснили в группировке «Север».

Артиллеристы ВС РФ бьют по скоплению противника в «Волчанском котле». Видео © Telegram / mod_russia

Сумская область 26 сентября: «Север» взял 10 населённых пунктов

В Сумской области Армия России наступает в районе Хотени, Кияницы, Марьино и Малой Рыбицы. Идёт создание буферной зоны у Курской и Белгородской областей. ВС РФ ведут бои у Толстодубово, Уланово и Степок.

За сутки украинские подразделения потеряли на Сумщине более 100 человек, а также миномёт, 10 автомобилей, БПЛА и НРТК. «Северянам» удалось уничтожить американскую бронемашину HMMWV. Её подбили в Малой Рыбице.

— Обваренная всевозможными средствами защиты бронемашина всё-таки была настигнута нашим FPV-дроном, — отметили в «Севере».

С инспекцией в пункт управления группировки «Север» приехал министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Командующий ГрВ «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров назвал количество освобождённых за летнюю кампанию населённых пунктов его подчинёнными.

— На Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 км² территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов, — доложил Никифоров главе оборонного ведомства.

ДНР 26 сентября: наступление на Краматорск и Славянск

ВС РФ продвигаются к Краматорску. Авторы канала «Дневник десантника» сообщают о контроле российскими войсками путей в город. Здесь уничтожен ещё один склад с боеприпасами и техникой. По предварительной информации, штурмовики Армии России вошли в Беленькое. Посёлок отделён от Краматорска только рекой Беленькой. Продолжается наступление в сторону Славянска.

— Из Славянска украинские власти вывезли архивы и сотрудников администрации. Хорошее признание наших успехов на данном направлении, — отмечает «Дневник десантника».

В рамках операции «Вивальди» ВСУ и Нацгвардия пытаются наступать у Красного Лимана и Северска. На этом участке со стороны России воюют группировки «Запад» и «Юг», сдерживающие натиск противника.

— На Краснолиманском направлении сообщается, что ВС РФ удерживают позиции на западном берегу реки Жеребец. На Северском участке не стихают бои в районе Василевской Пустоши и Николаевки, — пишет «WarGonzo».

Карта СВО на 26 сентября 2026 года

Сводка СВО. ГрВ «Севере» освободила Бузово Второе. Фото © Telegram / divgen

Удары по дата-центрам: Украину отключают от связи

Российские войска уничтожают телекоммуникационную инфраструктуру Украины. МО РФ подтвердило удар по оборудованию интернет-провайдера «Datagroup». Украинский журналист Анатолий Шарий сообщает об атаках на компании «FAUST» и «Cosmonova». Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что на Украине около 50 дата-центров, больше половины из них в столичном регионе.

— Каждый такой центр — это узел хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательной информации, критически важной для действий ВСУ. Системное поражение ЦОД нарушит устойчивость коммуникационных и аналитических цепочек противника, а значит и снизит его разведывательно‑управленческие возможности, — отметил Поддубный.

Зеленский ищет 27 миллиардов долларов: под угрозой поставка БПЛА

У Украины может стать в разы меньше беспилотников. В оборонном бюджете Незалежной не хватает 27 миллиардов долларов. Они должны пойти не только зарплаты военным, но и закупку БПЛА.

— Что касается 27 миллиардов, безусловно, там есть и денежное обеспечение для военных, но в основном там деньги на наши дроны, ракеты. Там октябрь, ноябрь, декабрь. Что важно: где-то треть этих средств, а, может, и немного больше — это январь, февраль, март. Если мы их закажем и не проплатим в октябре и ноябре, у нас будут серьёзные вызовы, — заявил Зеленский.

Ранее руководитель Украины утверждал, что часть денег Киев рассчитывает получить от Европейского союза. Министр обороны Украины Евгений Хмара также сообщил, что ведомство ищет варианты закрыть «дыру».

Авторы Даниил Черных