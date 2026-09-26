Новости СВО 26 сентября: Прорыв под Краматорском и Славянском, разгром ВСУ в «Волчанском котле», удары по ЦОД Киева
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Армия России освободила ещё одно село в «Волчанском котле», Андрей Белоусов приехал в группировку «Север», Киев вывозит администрацию из Славянска, оборонный бюджет Украины остался без денег на ракеты и беспилотники — дайджест на 26 сентября 2026 года.
Армия России заставляет украинские власти покидать города ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Харьковская область 26 сентября: освобождено Бузово Второе
71-я мотострелковая дивизия ВС РФ взяла под контроль Бузово Второе. Российским войскам сопротивлялись подразделения 159-й бригады ВСУ. Село было расселено к 1997 году, но отсутствие мирных жителей не снижает его значимости.
— Там всё ещё остались строения среди лесных массивов. А сама местность может быть использована для продвижения в сторону Резниково — к основным силам ВСУ в «котле», — объяснили в группировке «Север».
Артиллеристы ВС РФ бьют по скоплению противника в «Волчанском котле». Видео © Telegram / mod_russia
Сумская область 26 сентября: «Север» взял 10 населённых пунктов
В Сумской области Армия России наступает в районе Хотени, Кияницы, Марьино и Малой Рыбицы. Идёт создание буферной зоны у Курской и Белгородской областей. ВС РФ ведут бои у Толстодубово, Уланово и Степок.
За сутки украинские подразделения потеряли на Сумщине более 100 человек, а также миномёт, 10 автомобилей, БПЛА и НРТК. «Северянам» удалось уничтожить американскую бронемашину HMMWV. Её подбили в Малой Рыбице.
— Обваренная всевозможными средствами защиты бронемашина всё-таки была настигнута нашим FPV-дроном, — отметили в «Севере».
С инспекцией в пункт управления группировки «Север» приехал министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Командующий ГрВ «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров назвал количество освобождённых за летнюю кампанию населённых пунктов его подчинёнными.
— На Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 км² территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов, — доложил Никифоров главе оборонного ведомства.
ДНР 26 сентября: наступление на Краматорск и Славянск
ВС РФ продвигаются к Краматорску. Авторы канала «Дневник десантника» сообщают о контроле российскими войсками путей в город. Здесь уничтожен ещё один склад с боеприпасами и техникой. По предварительной информации, штурмовики Армии России вошли в Беленькое. Посёлок отделён от Краматорска только рекой Беленькой. Продолжается наступление в сторону Славянска.
— Из Славянска украинские власти вывезли архивы и сотрудников администрации. Хорошее признание наших успехов на данном направлении, — отмечает «Дневник десантника».
В рамках операции «Вивальди» ВСУ и Нацгвардия пытаются наступать у Красного Лимана и Северска. На этом участке со стороны России воюют группировки «Запад» и «Юг», сдерживающие натиск противника.
— На Краснолиманском направлении сообщается, что ВС РФ удерживают позиции на западном берегу реки Жеребец. На Северском участке не стихают бои в районе Василевской Пустоши и Николаевки, — пишет «WarGonzo».
Карта СВО на 26 сентября 2026 года
Сводка СВО. ГрВ «Севере» освободила Бузово Второе. Фото © Telegram / divgen
Удары по дата-центрам: Украину отключают от связи
Российские войска уничтожают телекоммуникационную инфраструктуру Украины. МО РФ подтвердило удар по оборудованию интернет-провайдера «Datagroup». Украинский журналист Анатолий Шарий сообщает об атаках на компании «FAUST» и «Cosmonova». Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что на Украине около 50 дата-центров, больше половины из них в столичном регионе.
— Каждый такой центр — это узел хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательной информации, критически важной для действий ВСУ. Системное поражение ЦОД нарушит устойчивость коммуникационных и аналитических цепочек противника, а значит и снизит его разведывательно‑управленческие возможности, — отметил Поддубный.
Зеленский ищет 27 миллиардов долларов: под угрозой поставка БПЛА
У Украины может стать в разы меньше беспилотников. В оборонном бюджете Незалежной не хватает 27 миллиардов долларов. Они должны пойти не только зарплаты военным, но и закупку БПЛА.
— Что касается 27 миллиардов, безусловно, там есть и денежное обеспечение для военных, но в основном там деньги на наши дроны, ракеты. Там октябрь, ноябрь, декабрь. Что важно: где-то треть этих средств, а, может, и немного больше — это январь, февраль, март. Если мы их закажем и не проплатим в октябре и ноябре, у нас будут серьёзные вызовы, — заявил Зеленский.
Ранее руководитель Украины утверждал, что часть денег Киев рассчитывает получить от Европейского союза. Министр обороны Украины Евгений Хмара также сообщил, что ведомство ищет варианты закрыть «дыру».