Более 500 памятников одновременно: Какие архитектурные жемчужины реставрируют в Москве

В Москве продолжают масштабную программу по сохранению и восстановлению архитектурных памятников. О работах рассказал Сергей Собянин.

«Продолжаем реализацию крупнейшей в мире программы реставрации и возрождения памятников архитектуры. Каждый год специалисты восстанавливают порядка 150 московских памятников», — рассказал градоначальник.

По словам мэра, за последние 15 лет удалось сохранить свыше 2,5 тысячи памятников. Финансирование поступает из городского и федерального бюджетов, а также от частных инвесторов и благотворителей.

Сейчас реставрационные работы идут более чем на 500 объектах культурного наследия. В их числе Дом Пашкова на Воздвиженке в районе Арбат. Особняк возвели в конце XVIII века для состоятельного московского откупщика Петра Пашкова. Автором проекта предположительно был архитектор Василий Баженов. Здание считается одним из ярких образцов русской архитектуры того времени.

Специалисты восстанавливают белокаменный цоколь Дома Пашкова и проводят научные исследования, необходимые для следующих этапов реставрации.

Работы также продолжаются в Донском ставропигиальном мужском монастыре на Донской площади — одной из старейших московских святынь. Его архитектурный ансамбль объединяет более 30 памятников истории и культуры и сочетает черты древнерусского зодчества и барокко.

Донской монастырь. Фото © Mos.ru

Исторический облик уже вернули дому настоятеля, обновили фасады и купола Нового собора, а также девять из 12 крепостных башен. Сейчас реставраторы занимаются одним из братских корпусов, заканчивают работы на колокольне западных ворот и восстанавливают десятую башню. В дальнейшем планируется привести в порядок храм Святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом Великомученицы Екатерины.

При реставрации Нового собора специалисты обнаружили хорошо сохранившиеся настенные росписи XVIII века. Их выполнил итальянский художник Антонио Клаудо в так называемом помпейском стиле.

Помимо центральных районов Москвы, реставрация проходит и в Юго-Западном округе. Здесь, на Профсоюзной улице в районе Ясенево, восстанавливают главный дом бывшей дворянской усадьбы Узкое XVI века. В его интерьерах сохранились предметы быта, мебель и произведения искусства, принадлежавшие известным дворянским родам Стрешневых, Голицыных, Толстых и Трубецких. Собрание включает полотна европейских мастеров XVII–XVIII веков, работы известных русских художников, антикварную мебель и элементы декора.

Сейчас специалисты заканчивают реставрацию центральной части здания и южного флигеля. В усадьбе размещается Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии.