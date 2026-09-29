От космической площадки до гигантского оленя: Чем удивит Екатерининский парк в Москве

В Екатерининском парке в Мещанском районе Москвы обновляют пространства для семейного отдыха. Здесь обустраивают тематические детские площадки и строят всесезонный семейный центр.

Новые игровые зоны рассчитаны на детей разного возраста. Большинство комплексов российские производители изготовили по индивидуальным проектам, которые учитывают историко-культурную концепцию парка. Всё оборудование устанавливают с соблюдением современных требований безопасности.

Сейчас специалисты заканчивают монтаж игровых конструкций и укладывают черновой слой покрытия из резиновой крошки. Позже поверх него появится узорчатое покрытие, которое станет частью общего оформления парка.

Крупную детскую площадку разместят рядом с семейным центром. Её главным элементом станет 14-метровый игровой комплекс в форме оленя, который одновременно будет выполнять функцию арт-объекта. Силуэт животного составят лаконичные геометрические формы, а в конструкцию встроят несколько горок разной высоты и конфигурации. Над спиной оленя установят прозрачный цилиндр с декоративными зелёными побегами.

Для малышей рядом предусмотрят лазательные конструкции, качели, качалки, балансиры и интерактивные элементы. Кроме того, здесь появятся мини-сцена, пергола с качелями и большая зона для игр с песком.

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Ещё одну площадку создадут возле действующего планетария. Её оформят в научно-космической тематике и ориентируют на познавательные и творческие занятия. На территории установят лазательные комплексы в форме сферы и многогранной пирамиды, а также тематические модули «Солнечная система», «Метеостанция», «Воздушный шар», «Генератор энергии» и «Лента Мёбиуса». Дополнят пространство качели, карусели и балансир.

Одновременно в Екатерининском парке строят павильон семейного центра. Ранее на этой территории работали летние площадки для спорта и творчества, в том числе сцена, эстрада и футбольное поле, однако круглогодичного пространства для семейного досуга здесь не было.

Новый павильон площадью около 1,5 тысячи квадратных метров возводят на месте оранжереи. Основой архитектурной концепции стал образ зимнего сада. Здание сделают максимально прозрачным, а просторные помещения визуально свяжут с зелёными зонами парка. Колонны у входа смогут служить опорой для вьющихся растений, а декоративные ламели в верхней части фасада будут давать тень и сделают его более лёгким визуально.

Основание здания уже готово, смонтированы основные конструкции, перекрытия и кровля, выполнена черновая стяжка полов. Мастера заканчивают устанавливать витражное остекление и фасадные элементы, параллельно прокладываются инженерные коммуникации. После этого начнётся внутренняя отделка.

В павильоне появятся круглогодичная детская зона, три трансформируемых зала для мероприятий, офисы сотрудников, небольшое кафе с обеденным залом и технические помещения.

Центральным элементом детской части станет большой лазательный комплекс в форме дерева с горкой. Для безопасности его оснастят специальными сетками, а у основания разместят бассейн с шариками. Здесь же установят игровую систему «Змейка» из различных лавочек, фигуры животных и столы для творчества и групповых занятий. Посетителям будут доступны шкафчики для личных вещей и отдельные санузлы, а для сотрудников и аниматоров оборудуют комнату отдыха и раздевалку.

В семейном центре планируют организовывать мастер-классы, лекции, занятия кружков и другие мероприятия. Три зала можно будет использовать отдельно для небольших встреч либо объединять в одно большое пространство. В таком формате площадка сможет принимать, например, концерты танцевальных студий, презентации и лекции с аудиторией до 270 человек.