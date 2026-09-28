Новости СВО 28 сентября: ВС РФ берут в клещи Алексеево-Дружковку и штурмуют Орехов, удары по ЦОД «Киевстар», ВСУ бегут из Марьино Оглавление Сумская область 28 сентября: «Север зачищает леса у Хотени и Кияницы ДНР 28 сентября: ВС РФ берут в клещи Алексеево-Дружковку Харьковская область 28 сентября: Армия России взяла под контроль Хрипуны Запорожская область 28 сентября: «Восток» штурмует Орехов и прорвался у Зоревки Карта СВО на 28 сентября 2026 года Минцифры Украины: удары ВС РФ по связи под Киевом Польша готова делать ракеты для ПВО Украины Армия России сжимает «Волчанский котёл» под Хрипунами, ВСУ бегут из Червоной Криницы, удары по ЦОД «Киевстар», Польша ждёт одобрения США на ракеты — дайджест Life.ru Армия России уничтожает противника в «Волчанском котле». Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 28 сентября: «Север зачищает леса у Хотени и Кияницы

Штурмовики группировки «Север» продвигаются вглубь Сумской области. Противник не контратакует, сосредоточившись исключительно на удержании рубежей. Чтобы попытаться закрыть бреши в обороне, украинское командование доукомплектовало штурмовые группы 71-й аэромобильной бригады пополнением прямо с полигонов, перебросив до роты принудительно мобилизованных.

— На земле инициатива остаётся за Армией России. В Сумском районе после освобождения Марьино штурмовики зачищают прилегающие леса и продвигаются в районах Кияницы и Хотени, — передают авторы канала «Северный ветер».

В Шосткинском районе развернулись стрелковые бои у Уланово, пока артиллерия методично разбирает позиции ВСУ под Толстодубово. В Краснопольском районе продолжается натиск — есть продвижение у села Степок.

ДНР 28 сентября: ВС РФ берут в клещи Алексеево-Дружковку

На Славянском направлении ВС РФ отбивают попытки противника проникнуть в Рай-Александровку. Идут бои за Пискуновку. Примерно половину населённого пункта контролирует Армия России.

— В Кривой Луке обстановка стабильная, но ВСУ не оставляют перебраться через реку Северский Донец. Они уничтожаются, — подчеркнул военный аналитик Анатолий Радов.

В окрестностях Константиновки ожесточённые бои между Дружковкой и областным центром. Силы ВС РФ обходят Алексеево-Дружковку, чем вынуждают украинское командование растягивать оборону, отметил военкор Евгений Лисицын.

Харьковская область 28 сентября: Армия России взяла под контроль Хрипуны

Бойцы группировки «Север» взяли под контроль Хрипуны — село в Волчанском районе. Таким образом Армия России ещё больше сжимает Волчанский котёл.

— «Север» методично и неуклонно режет окружённого противника на отдельные очаги сопротивления, чтобы потом разгромить их поодиночке. Попытки противника разблокировать котёл результатов не дали, — заметил военный корреспондент Александр Коц.

Группировка «Север» взяла под контроль Хрипуны. Видео © Telegram / mod_russia

Запорожская область 28 сентября: «Восток» штурмует Орехов и прорвался у Зоревки

В зоне ответственности группировки «Восток» штурмовики выбивают противника с укреплённых рубежей. На севере региона подразделения ВС РФ продвинулись западнее Зоревки.

— Западнее Ровного и Копаней штурмовики Армии России заняли опорные пункты, уничтожив инфраструктуру управления противника: три пункта операторов БпЛА, 13 антенн НСУ и четыре станции связи Starlink, — пишут авторы «Воин DV».

Также бойцы ВС РФ ведут бои за Степногорск и Орехов. Восточнее последнего населённого пункта штурмовики продвигаются на участке от Малой Токмачки до Червоной Криницы, поделился военкор Евгений Лисицын.

Карта СВО на 28 сентября 2026 года

Карта СВО. ВС РФ в Харьковской области освободили Хрипуны. Фото © Telegram / divgen

Минцифры Украины: удары ВС РФ по связи под Киевом

После ударов России телекоммуникационное оборудование Украины столкнулось с дополнительной нагрузкой.

— Система испытала нагрузки из-за атак, в частности пострадал Киев и Киевская область, — сообщили в Минцифры Украины.

В Минобороны России отчитались о серии атак по цифровой инфраструктуре противника. За последние сутки дроны ВС РФ ударили по центру обработки данных «Омега Телеком», который предоставляла услуги высокоскоростного интернета для ВСУ.

Кроме того, поражён ЦОД «Киевстар» — крупнейшей украинской компании, предоставляющей услуги связи и мобильного интернета для солдат противника.

Польша готова делать ракеты для ПВО Украины

Варшава надеется разместить на своей территории мощности по производству ракет для «Patriot». Но только в том случае, если США одобрят передачу лицензии Киеву.

— Если планируется строительство такого завода для Украины, то мы предлагаем построить его на территории Польши, чтобы он находился на так называемой «безопасной территории», — заявила замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

Авторы Артём Артёмов