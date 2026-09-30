Новости СВО 30 сентября: ВС РФ заняли Весёлое Поле и Крейдянку, отогнали ВСУ от Красного Лимана, Украина капитулирует в 2027 году Оглавление Харьковская область 30 сентября: освобождена Крейдянка Сумская область 30 сентября: 101-я бригада ТРО разбита в Суходоле ДНР 30 сентября: ВСУ теряют позиции под Добропольем Карта СВО на 30 сентября 2026 года Перемирие накануне капитуляции Украины: в октябре решится судьба Зеленского Армия России зачищает «Волчанский котёл», группа «Центр» продвигается у Доброполья, США настаивают на энергетическом перемирии, ракетные удары заставят Киев пойти на уступки — дайджест на 30 сентября 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

Харьковская область 30 сентября: освобождена Крейдянка

В Харьковской области группировка «Север» взяла под контроль село Крейдянка. Российским войскам удалось выбить из населённого пункта, находящегося на границе с Белгородской областью, подразделения 1-го пограничного отряда ГПСУ.

— Для зачистки восточной части «котла» «северянам» осталось зачистить от противника Рубленое. Противнику будет дан шанс сдаться в плен, в противном случае он будет уничтожен, — заявили в «Севере».

Сумская область 30 сентября: 101-я бригада ТРО разбита в Суходоле

ВС РФ продвинулись в районе Тостодубово. От этого села менее 15 километров до Брянской и Курской областей. «Север» наступает у Белгородской области. Фиксируется продвижение у Степок. Стрелковые бои также идут у Хотени и Кияницы.

Российские войска за сутки уничтожили в Сумской области украинскую бронемашину «Казак», станцию РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК. Суточные потери украинских подразделений превысили 140 человек. В селе Суходол авиабомбы поразили пункт временной дислокации 101-й бригады Территориальной обороны. Его сделали на базе местной школы.

Группировка «Запад» уничтожила склады боеприпасов ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 30 сентября: ВСУ теряют позиции под Добропольем

Армия России освободила Весёлое Поле. Населённый пункт находится севернее Доброполья и восточнее Белозёрского.

— Группировка «Центр» обходит Доброполье с севера. К сегодняшнему дню этот город уже поджали с северо-востока, востока и юга. Чтобы блокировать его с севера, осталось взять села Мировое, Белозёрское, Копани и Новоукраинку, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Павел Кукушкин сообщил о продвижении ВС РФ в районе Дружковки. Группировка «Юг» ведёт уличные бои в районе Алексеево-Дружковки, а также наступает в районе Веролюбовки. Одновременно с этим Армия России приближается к Краматорску. В этом городе операторы БПЛА поражают технику, а военные лётчики уничтожают крупные скопления противника.

— Краматорск становится всё ближе и ближе к освобождению, — отметил Кукушкин.

Авторы канала «WarGonzo» утверждают, что ВС РФ продолжают отражать атаки украинских войск на Краснолиманском направлении. По их информации, Армия России держится на западном берегу реки Жеребец. Военный корреспондент Евгений Поддубный заявляет, что российские подразделения контролируют населённые пункты, которые фигурируют в украинских отчётах по операции «Вивальди».

— В Ямполе, Редкодубе, Новомихайловке и Новом подразделения продолжают удерживать занятые позиции и решать поставленные боевые задачи, — написал Поддубный.

Карта СВО на 30 сентября 2026 года

Армия России освободила Весёлое Поле. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Перемирие накануне капитуляции Украины: в октябре решится судьба Зеленского

Американское издание The Atlantic сообщает, что переговоры между представителями Москвы и Вашингтона могут пройти в октябре в Абу-Даби. США хотят, чтобы и Россия, и Украина прекратили атаки на энергетические объекты. Отдельным соглашением может быть прописана безопасность в Чёрном море. Сторонам конфликта предлагают отказаться от ударов по кораблям.

Американский Института изучения войны (ISW) утверждает, что президент России Владимир Путин хочет добиться от Украины полной капитуляции уже весной 2027 года.

— Ударный арсенал России и нехватка средств ПВО на Украине позволяют российским войскам поддерживать нынешний темп ударов и расширять спектр целей. Нынешняя российская ударная стратегия наносит Украине значительные экономические потери, — пишут аналитики ISW.

Вероятно, никакого перемирия достигнуто не будет, а Украина столкнётся с тяжёлой зимой.

Авторы Даниил Черных