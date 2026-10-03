Педагогам сделают доплаты ко Дню учителя. Кто и сколько получит с 5 октября Оглавление Какие доплаты предусмотрены педагогам ко Дню учителя Сколько составят региональные и муниципальные доплаты ко Дню учителя 5 октября отмечается День учителя. К этой дате педагогам сделают выплаты на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Как их получить? Учителя получат выплаты к 5 октября. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какие доплаты предусмотрены педагогам ко Дню учителя

Ко Дню учителя предусмотрены федеральные награды и премии, которые могут устанавливать регионы или сами школы. Единой выплаты, которую автоматически получат все педагоги страны к 5 октября, сегодня нет. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

— На федеральном уровне ежегодно по итогам конкурса выплачивается премия за достижения в педагогической деятельности — по 200 тысяч рублей. Такие премии получают 1250 учителей из разных регионов. Отдельные денежные поощрения предусмотрены и для победителей крупнейших профессиональных конкурсов: например, победитель конкурса «Учитель года России» получает 1 млн рублей, призёры — по 500 000, — пояснил Александр Аксёненко.

Кроме того, по его словам, свои выплаты могут устанавливать субъекты Федерации, муниципалитеты и образовательные организации. Поэтому в одном регионе педагог может получить дополнительную премию к профессиональному празднику, а в другом такой меры вообще не будет или её размер будет зависеть от решения конкретной школы. Узнать о такой выплате можно в администрации или бухгалтерии образовательной организации либо в региональном министерстве образования.

— При этом сама система оплаты труда до сих пор устроена так, что заметная часть дохода учителя нередко складывается из дополнительных часов, классного руководства, проверок работ и других доплат. Норма учебной нагрузки за ставку для школьного учителя составляет 18 часов в неделю, но фактическая рабочая неделя этим, конечно, не заканчивается: есть подготовка к урокам, проверка тетрадей, общение с родителями и отчётность. Уважение к профессии должно выражаться прежде всего в достойной зарплате за нормальную ставку, а не в необходимости набирать дополнительные часы, чтобы выйти на приемлемый доход. Должна быть понятная система оплаты труда, меньше разрыва между регионами и меньше несвойственной учителю бумажной работы, — добавил Александр Аксёненко.

Сколько составят региональные и муниципальные доплаты ко Дню учителя

В Пензенской области ежегодные выплаты, приуроченные ко Дню учителя, получат молодые педагоги. Воспитателям, учителям и ряду других педагогических работников положено 41 300 рублей. Педагоги, занимающие другие должности, получат 28 300 рублей. Выплату молодым специалистам предоставляют в течение первых трёх лет работы. Порядок её назначения установлен постановлением Правительства Пензенской области от 17 апреля 2025 года № 376-пП. Действие этой меры и размеры выплат в 2026 году также подтверждаются приказом Министерства образования Пензенской области от 7 сентября 2026 года № 16-100.

В Удмуртии 10 лучших педагогических работников получают по 115 000 рублей по результатам конкурса. В Биробиджане (Еврейская АО) предусмотрена стимулирующая выплата ко Дню учителя в размере не более 5 748 рублей. Конкретные суммы и условия выдачи определяются коллективным договором или локальными актами учреждения в пределах средств на оплату труда. Основание — постановление мэрии Биробиджана от 23 марта 2026 года № 222.

В Оренбургской области указом губернатора от 3 сентября 2026 года № 398-ук учреждены 100 премий по 25 000 рублей: 50 для учителей школ, 20 для воспитателей и по 10 для работников СПО, дополнительного образования и психолого-педагогических служб.

— Выплаты могут быть не только на региональном, но и на муниципальном уровне. Это значит, что в регионе доплаты педагогам может не быть, а в каком-то конкретном районе или городе — будет. Так происходит, например, в Пуровском районе ЯНАО. Там постановлением администрации от 26 июня 2026 года № 306-П установлено, что ежегодно ко Дню учителя присуждаются 25 премий по 20 000 рублей лучшим педагогическим работникам. В Ревде Свердловской области ко Дню учителя по результатам конкурса присуждаются пять муниципальных премий по 50 000 рублей. Это следует из постановления администрации муниципального округа от 8 мая 2026 года № 911, — пояснила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева