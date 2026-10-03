Новости СВО 3 октября: ВС РФ взяли Малую Рыбицу, ВСУ бегут из Сумской области, удары «Гераней» парализовали Киев, депутаты Рады просят мир Оглавление Сумская область 3 октября: Малая Рыбица под контролем России Харьковская область 3 октября: освобождены Грачёвка и Сердобино ДНР 3 октября: бои за Доброполье Карта СВО на 3 октября 2026 года Удары по дата-центрам и мостам: Киев встал после «Гераней» Рада требует переговоров: Зеленского просят ехать в Москву Армия России заняла населённые пункты в Сумской и Харьковской областях, в ДНР бои за Доброполье и у Славянска, Южный мост в Киеве закрыт, украинские депутаты просят Зеленского договориться с Москвой — дайджест на 3 октября 2026 года. ВС РФ добивают ВСУ в «Волчанском котле». Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 3 октября: Малая Рыбица под контролем России

Армия России освободила в Сумской области село Малая Рыбица. ВС РФ выбили из населённого пункта подразделения 119-й бригады Территориальной обороны и 21-й бригады ВСУ.

— Освобождение Малой Рыбицы — очередной важный шаг в формировании зоны безопасности возле российской границы и продвижении к Сумам, — рассказали в группировке «Север».

Российские войска продолжают наступление в регионе. Бои идут в районе Толстодубово и Хотени.

Украинская армия в ходе боёв в Сумской области потеряла за сутки свыше 160 человек, а также бронемашину «Новатор», миномёты, станцию РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и пункт управления беспилотников ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область 3 октября: освобождены Грачёвка и Сердобино

В Харьковской области ВС РФ взяли под контроль Грачёвку и Сердобино. Противник продолжает концентрироваться в Резниково. При этом ликвидация вражеских подразделений идёт и за пределами «Волчанского котла».

— Гарнизон в Резниково теряет прикрытие с юга. На внешнем кольце идут бои за Приколотное — посёлок на пересечении дорог Т-2104 и Т-2115, в 12 километрах южнее Сердобино, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Всего в зоне ответственности группировки «Север» за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих. В Липцах нанесён удар по скоплению техники в лесу, а в Слатино — пункт временной дислокации 58-й бригады ВСУ.

— В данном населённом пункте противник пытается сосредоточить достаточное количество личного состава для проведения контратак в районе Казачьей Лопани, — сообщили в «Севере».

Группировка «Запад» продолжает выбивать ВСУ из Купянска. Военный аналитик Анатолий Радов отмечает, что тут «сохраняется положительная тенденция».

— Бойцы 68-й дивизии продвигаются в городе в южном и юго-западном направлении, — заявил Радов.

ДНР 3 октября: бои за Доброполье

ВС РФ ведут наступление на Славянск. Противника ликвидируют в жилой застройке Николаевки.

— Сам населенный пункт Николаевка представляет собой хорошо укреплённый район. Отсюда и от Стародубовки противник постоянно пытается отправлять резервы для атак в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки, проводит вылазки в ближайшие к этим населённым пунктам лесополки, — пишет «Дневник десантника».

Группировка «Центр» сражается за Доброполье. Этот город находится в окружении.

— Подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад Нацгвардии, — заявили в МО РФ.

Карта СВО на 3 октября 2026 года

Армия России освободила в Харьковской области освободила Грачёвку и Сердобино. Фото © Telegram / divgen

Удары по дата-центрам и мостам: Киев встал после «Гераней»

В Николаеве атакован дата-центр «RX-Name». В Министерстве обороны Российской Федерации объяснили цель удара — он обеспечивал обработку данных и хранение сайтов украинских подразделений. Канал «Военная хроника» сообщает о поражении столичного дата-центра «Dline».

В Киеве российские войска взялись за Южный мост. По информации Киевской городской государственной администрации, проезд по нему полностью закрыт для движения.

— Повторные удары по мостам в Киеве можно считать началом нового этапа кампании против инфраструктуры противника. Для вызова перебоев в движении транспорта сооружения даже не пришлось сносить — достаточно оказалось создать постоянную угрозу новых атак, — отмечает «Рыбарь».

Рада требует переговоров: Зеленского просят ехать в Москву

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* потребовал от Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Он отметил, что каждые новые условия мира, которые получает Киев, становятся всё хуже.

— Реальность сейчас такая: мы проигрываем войну, мы теряем огромное количество людей, — написал Гончаренко* в социальных сетях.

Нардеп Артём Дмитрук предложил руководству Украины ехать в Москву и Минск, чтобы закончить вооружённый конфликт.

— Езжай. Можешь договариваться о мире — договаривайся. Тогда ты можешь называться украинским политиком и государственным деятелем, — обратился Дмитрук к Зеленскому.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что Москва не пойдёт на перемирия, так как они не приближают полное окончание горячей фазы.

— Договорённости могут быть только комплексными, — заявил Песков.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Даниил Черных