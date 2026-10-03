Игровой флот столицы: В московских дворах появились фрегаты и морские царства

Москву давно называют портом пяти морей, и морская тема стала одной из заметных при оформлении новых детских площадок столицы. Во дворах появляются игровые корабли, штурвалы, изображения волн и рыб и другие элементы, объединённые общим сюжетом.

Одна из таких площадок появилась на Судостроительной улице в районе Нагатинский Затон. Главным элементом здесь стал большой игровой фрегат, напоминающий настоящий корабль. Его оснастили мачтами, штурвалом и якорями. Рядом оборудовали дополнительные тематические зоны для игр и занятий спортом.

В Донском районе на Загородном шоссе один из дворов оформили как водное царство. Для детей установили качалку в виде дельфина, механических рыбок на пружинах и качели. Ещё одним элементом площадки стали три тактильные панели с шестерёнками, звуковыми деталями и магнитными лабиринтами.

Морскую тему использовали и при благоустройстве двора на Хорошёвском шоссе в Хорошёвском районе. Бортики игрового комплекса украсили изображениями рыб и волн. На площадке разместили мини-скалодром, небольшую горку, вертикальную лесенку, качели и пружинную качалку. Для тех, кто предпочитает спортивные занятия, рядом установили тренажёры.

Такое оформление позволяет превратить обычный набор игровых конструкций в единое пространство с собственным сценарием. Корабль предлагает детям представить морское путешествие, дельфины и рыбки задают другой сюжет, а волны и декоративные детали связывают все элементы одной тематикой.

При создании новых игровых пространств в Москве также учитывают возраст детей и разные варианты досуга. Например, в Народном парке в Ховрине оборудовали большую детскую зону с несколькими комплексами, рассчитанными на разные возрастные группы. Рядом предусмотрели места для более спокойного отдыха, в том числе парковые качели и навесы. Такой подход позволяет разделять активные и более тихие сценарии отдыха в пределах одной территории.