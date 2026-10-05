Цирк, Третьяковка и ВДНХ: Что выбирают туристы из разных стран в Москве

Российская столица продолжает привлекать туристов из самых разных стран — от Китая и Индии до государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Летом в Москве опросили 600 иностранных гостей в «Зарядье», Измайловском кремле, на Манежной площади, Арбате, ВДНХ и других популярных пространствах, чтобы выяснить, как они планировали поездку, что хотели посмотреть и насколько остались довольны отдыхом.

Впечатления от города у большинства оказались положительными: средняя оценка поездки достигла 8,5 балла из 10. Для многих это было первое знакомство с российской столицей. Особенно много новичков оказалось среди туристов с Ближнего Востока — девять из десяти раньше в Москве не бывали. При этом каждый пятый участник исследования приехал сюда не впервые. Среди гостей из Индии и стран Юго-Восточной Азии доля повторных визитов была ещё выше — по 30%.

Основу иностранной аудитории составили молодые путешественники. Почти семь из десяти опрошенных — 68% — были младше 35 лет. Каждый пятый приехал вместе с детьми, причём чаще всего семьи путешествовали с ребятами старше шести лет.

Для большинства Москва оказалась не запасным, а заранее выбранным направлением. Шесть из десяти иностранцев изначально собирались провести отпуск именно в российской столице и не выбирали между несколькими городами. Главными аргументами становились большое количество достопримечательностей и разнообразие досуга. На решение о поездке также влияли рекомендации друзей и знакомых и заинтересовавшие туристов публикации о Москве.

На столицу иностранцы отводили в среднем восемь дней. Самые продолжительные поездки планировали гости из Саудовской Аравии — около десяти дней. Практически обязательной точкой маршрута стала Красная площадь: увидеть её хотели 89% участников опроса. Арбат оказался в программе 60% туристов. Также гостей интересовали прогулки на теплоходах по Москве-реке, ВДНХ и Большой московский цирк на проспекте Вернадского.

При этом набор предпочтений заметно менялся в зависимости от страны. Туристы с Ближнего Востока чаще других стремились совместить экскурсии с развлечениями и активным отдыхом: такой формат выбрали 70% опрошенных из этого региона. В их планах были, например, канатная дорога и зиплайн на Воробьёвых горах. Большой московский цирк тоже оказался среди фаворитов — туда собирались почти половина, или 48%, ближневосточных гостей.

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У путешественников из Китая интересы были несколько иными. Они активнее остальных включали в маршрут Государственную Третьяковскую галерею — её намеревались посетить 34% китайских туристов. Гости из Индии и стран Юго-Восточной Азии, напротив, чаще других выбирали ВДНХ.

Заметную часть поездки иностранцы посвящали и городским событиям. Участниками летних мероприятий стали 47% опрошенных, а каждый десятый побывал на фестивалях и праздниках. Особенно востребован такой формат оказался у туристов с Ближнего Востока. Китайские гости чаще выбирали концерты и музыкальные фестивали, а путешественники из Индии — гастрономические события.