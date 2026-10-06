Почти 200 тысяч товаров за лето: Что покупали посетители арт-павильонов «Сделано в Москве»

Более 600 столичных брендов представили продукцию этим летом в арт-павильонах «Сделано в Москве». Самыми востребованными площадками стали «Летний маркет» на Болотной площади, «Фабрика мороженого» в «Музеоне», а также павильоны «Самовар» и «Вишня» на Арбате.

За сезон жители и туристы приобрели там почти 200 тысяч товаров московского производства. Чаще всего покупатели выбирали продукты, напитки, сладости, одежду, аксессуары, косметику и сувениры.

На главной площадке проекта — «Летнем маркете» — состоялось более 600 мероприятий. Среди них были деловые встречи, культурные и образовательные события, спортивные активности, а также программы ко Дню защиты детей, Дню России и Дню города.

Отдельные мероприятия подготовили для участников специальной военной операции и их семей. Московские компании проводили для них мастер-классы и экскурсии на производства. Часть выручки предприниматели направили благотворительным фондам, которые помогают бойцам и жителям приграничных территорий. На площадке также принимали посылки для проекта «Москва помогает».

Участники программы отмечают, что присутствие в арт-павильонах помогло привлечь новую аудиторию и увеличить продажи. Так, у компании, выпускающей авторскую керамику, прибыль выросла на 113 процентов, а отклики покупателей в соцсетях привели новых клиентов.

Семейное предприятие Дмитрия Шкарова, которое производит предметы декора, по итогам сезона увеличило оборот на 200 процентов. По словам основателя, товары мастерской получили много положительных отзывов.

Одной из самых заметных точек стала «Фабрика мороженого». За три летних месяца посетители съели около 8,5 тонны десерта.

Сейчас к программе «Сделано в Москве» присоединились более 7,5 тысячи представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Для продвижения им доступны онлайн-шоурум, фирменные магазины, участие в выставках и рекламных кампаниях.