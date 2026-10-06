Мост из 1790 года, 300-летний дуб и 5,5 км экотропы: Чем удивляют парки Москвы

В московских парках можно найти объекты, которые выделяются возрастом, размерами и историей. Среди них старинный мост в усадьбе Воронцово, многовековой каскад прудов в «Царицыне», вековые деревья и самая протяжённая экологическая тропа столицы.

Мост, который два века скрывала земля

Один из старейших усадебных мостов Москвы находится в Воронцове в Обручевском районе на юго-западе столицы. Его построили в 1790 году, однако позднее сооружение оказалось под слоем земли и надолго исчезло из виду.

О мосте вновь узнали только в 2005 году, когда его случайно обнаружили археологи. Сейчас сооружение позволяет представить, как выглядела территория усадьбы несколько столетий назад.

Пруды с историей от Бориса Годунова

В музее-заповеднике «Царицыно» (ЮАО) расположен один из самых древних и протяжённых каскадов прудов Москвы. В него входят Верхний, Средний и Нижний Царицынские, а также Борисовские пруды. Последние присоединили к территории «Царицына» в 2025 году, благодаря чему историческая система снова стала единой.

Каскад складывался столетиями в долинах Городни и её притоков — Язвенки, Черепишки и Чертановки. Самым старым считается Борисовский пруд, появившийся ещё в конце XVI века при Борисе Годунове.

Верхний и Нижний Царицынские пруды создали уже во второй половине XVII столетия, когда усадьба принадлежала Стрешневым. Позднее Нижний пруд расчистили и углубили при Екатерине II, а в 1790-х годах на нём появился декоративный остров-подкова.

Сегодня вместе с Борисовскими прудами каскад занимает около 170 гектаров. На Борисовских обустроены пляжи и зоны отдыха, а Нижний Царицынский стал домом для множества водоплавающих птиц, среди которых есть редкие и занесённые в Красную книгу виды.

Дубы старше многих московских зданий

Одно из самых возрастных деревьев столицы растёт в детском парке имени Н.Н. Прямикова в Таганском районе (ЦАО). Черешчатому дубу около 300 лет. Он имеет статус памятника садово-паркового искусства и объекта культурного наследия.

Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Ещё один долгожитель находится в саду «Эрмитаж» в Тверском районе (ЦАО). 255-летний дуб появился здесь задолго до открытия в 1894 году увеселительного сада Якова Щукина. Когда территорию благоустраивали в конце XIX века, дерево решили сохранить. Сейчас специалисты следят за состоянием древесины и корней, а ветви дополнительно укрепляют.

В парке «Фили» на западе столицы, где когда-то располагался пейзажный парк усадьбы Кунцево, сохранился дуб возрастом более 250 лет. Обхват его ствола превышает 410 сантиметров. Дерево включили во всероссийскую программу «Деревья — памятники живой природы», а также в исторические маршруты по парку.

Свой старожил есть и в Кускове (район Вешняки на востоке Москвы). Напротив Большой каменной оранжереи уже более двух столетий растёт лиственница, появившаяся ещё во времена расцвета усадьбы Шереметевых.

Самая длинная экотропа и самый большой парк

В «Серебряном бору» (район Хорошёво‑Мнёвники на северо-западе города) проложена экологическая тропа «В гармонии с природой» длиной 5,5 километра. Маршрут открыли в 2018 году.

Дорога ведёт мимо заливов озера Бездонного, сосновых участков, Москвы-реки и дуба Лемешева. Здесь растут липы, берёзы, лиственницы, облепиха, тростник и кувшинки. Посетители могут встретить белок, дятлов и певчих птиц, а среди трав встречаются растения из Красной книги Москвы.

Крупнейшим парком столицы по площади считается национальный парк «Лосиный Остров» на востоке столицы (районы Метрогородок, Гольяново, Богородское, Сокольники). Здесь насчитывается более 2,7 тысячи видов животных, включая лосей, кабанов, редких сов и насекомых. Парк занесён в Реестр рекордов России.

Сразу несколькими особенностями выделяется и Измайловский лесопарк на востоке Москвы. Его площадь превышает 1300 гектаров, что делает его крупнейшим массивом естественного леса внутри МКАД. На территории есть как природные зоны, так и места для прогулок и занятий спортом.

Военная история Измайлова

В Измайловском парке расположен мемориальный комплекс «Площадь Мужества» — крупнейший музей боевой техники под открытым небом в Восточном административном округе. Здесь выставлены бронемашины и зенитные комплексы времён Великой Отечественной войны.

Комплекс появился в 1968 году по проекту архитектора М.Н. Мошинского. Место выбрали не случайно: в июле 1942 года именно здесь из добровольцев сформировали 85-й гвардейский миномётный полк «катюш».

Сцена, которая работает почти век

Исторические рекорды московских парков связаны не только с природой. В Саду имени Н.Э. Баумана (Басманный район, ЦАО) сохранилась сцена «Ракушка», которую относят к старейшим действующим открытым концертным площадкам города.

Её построили в 1920–1930-х годах. Здесь выступали Леонид Утёсов, Клавдия Шульженко и другие известные артисты. Сейчас на сцене по-прежнему проводят концерты и основные мероприятия сада.