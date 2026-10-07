Увидеть руками и услышать жестами: Как ВДНХ делает музеи доступнее для посетителей с особенностями здоровья

ВДНХ продолжает развивать безбарьерную среду. Многие музеи и объекты инфраструктуры оборудованы пандусами, лифтами и специальными подъёмными устройствами. Для посетителей с нарушениями слуха проводят экскурсии с переводом на русский жестовый язык, а для незрячих и слабовидящих — программы с тифлокомментированием и тактильными макетами с информацией на Брайле.

В центре «Космонавтика и авиация» гости с особенностями здоровья могут познакомиться с историей отечественной космонавтики. В экспозиции представлены макеты спутников и космических кораблей, станции «Мир» и спускаемого аппарата «Союз ТМА-10М».

Для незрячих посетителей гид описывает форму и особенности космической техники, а экскурсию дополняет тактильная копия павильона с рельефными надписями и текстом на Брайле. Глухим и слабослышащим гостям предоставляют перевод на русский жестовый язык. Посетителей на креслах-колясках также принимают на экскурсии, о визите необходимо сообщить заранее.

В музее славянской письменности «Слово» проводят инклюзивные экскурсии. Незрячим и слабовидящим рассказывают об истории письменности, старинном школьном классе, печатной мастерской и монастырской келье. Гости могут познакомиться с шестью тактильными макетами, включая печатный станок и изображения Кирилла, Мефодия и Климента Охридского.

На выставке «Искусство сцены. Академическая живопись» в павильоне № 1 «Центральный» представлены работы Ореста Кипренского, Николая Ге, Александра Иванова и других художников. Для посетителей с нарушениями зрения предусмотрены тифлокомментарии, для гостей с нарушениями слуха — перевод экскурсий на русский жестовый язык.

В музее «Атом» оборудованы безбарьерный вход, лифты и специальные санитарные комнаты. При необходимости посетителям предоставляют средство передвижения. Для незрячих и слабовидящих проходят экскурсии с тактильными изображениями экспонатов, также работают отдельные инклюзивные программы.

Канатная дорога «Воздушный трамвай» приспособлена для пассажиров с особенностями здоровья. Люди с инвалидностью первой, второй и третьей групп могут воспользоваться льготными билетами. Перед посадкой сотрудники проводят инструктаж и при необходимости помогают разместиться в кабине.

У главного входа во флагманском информационном центре установлена тактильная карта территории с текстом на русском и английском языках и шрифтом Брайля. Для маломобильных гостей также подготовлены карта доступности и руководство по посещению выставки с животными.

В музеи ВДНХ разрешён вход с собаками-поводырями. Посетители с инвалидностью могут бесплатно оставить автомобиль на парковке рядом с Хованским въездом при соблюдении установленных условий.