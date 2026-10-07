Новости СВО 7 октября: Освобождено Голубково, бои за Доброполье, ВСУ теряют силы в Сумской области, Украина отказывается от НАТО ради мира Оглавление Сумская область 7 октября: ВСУ теряют технику Запорожская область 7 октября: освобождено Голубково Харьковская область 7 октября: пресечены попытки прорвать окружение ДНР 7 октября: наступление ВС РФ в Доброполье Карта СВО на 7 октября 2026 года Украина отказывается от НАТО: первый шаг к мирному договору Вашингтон работает над переговорами: последний шанс Киева Армия России расширяют зону контроля в Запорожской области, в ДНР пресечена попытка прорыва ВСУ, в Верховную раду внесён закон, меняющий отношении Украины к НАТО, в США готовят переговоры Москвы и Киева — дайджест на 7 октября 2026 года. Армия Россия штурмует Доброполье и сдерживает наступление на севере ДНР. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Сумская область 7 октября: ВСУ теряют технику

ВС РФ продолжают наступления на разных участках в Сумской области. Активнее всего боевые действия идут севернее областного центра. В группировке войск «Север» сообщили, что противник «отсиживается в обороне». Продолжаются бои в районе Кияницы, а в Шостикнском районе российские войска зачищают лесопосадки у уже занятых населённых пунктов.

За сутки противник потерял в регионе свыше 170 человек, миномёт, автомобили, БПЛА и наземные робототехнические комплексы, используемые украинскими войсками для снабжения своих подразделений.

— На маршрутах снабжения противника круглосуточно дежурят наши расчёты и беспощадно уничтожают любую технику, которая пытается что-либо доставить на позиции ВСУ. Наиболее часто встречающаяся цель — наземные роботы, — рассказали в «Севере».

Запорожская область 7 октября: освобождено Голубково

Армия России освободила в Запорожской области село Голубково. Бойцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» в боях за населённый пункт уничтожили до роты противника из 82-й бригады ВСУ.

— Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля к востоку от Верхней Терсы. При движении от Голубково на север в сторону Новоукраинки, Киевского и Трудового появится возможность перерезать трассу Н15, соединяющую крупные ПГТ Новониколаевку и Покровское. Новониколаевка является крупным логистическим узлом ВСУ в этой части Запорожья и занимает важный перекрёсток, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Харьковская область 7 октября: пресечены попытки прорвать окружение

ВС РФ уничтожили в Запорожской области САУ М109 «Паладин» и гаубицу М777. Видео © Telegram / Минобороны России

На северо-востоке Харьковской области российские войска расширяют зону контроля внутри «Волчанского котла». Идут бои за Варваровку, Лобановку, Николаевку и Резниково. Украинские войска пытались прорвать окружение.

— Противник предпринял очередную безрезультатную попытку прорыва кольца окружения из района н.п. Курганное силами 475 ОШП ВСУ. В результате комплексного огневого поражения более половины штурмовой группы врага уничтожено, — сообщили в группировке «Север».

Одновременно с этим ВС РФ наступают на Аннополье, Котовку и Приколотное. В селе Орешанка операторы БПЛА уничтожили склад горюче-смазочных материалов.

ДНР 7 октября: наступление ВС РФ в Доброполье

Продолжается штурм Доброполья. По данным Министерства обороны Российской Федерации, российские войска заняли ещё 52 здания. Также идёт сражение на территории шахты «Добропольская».

— Штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города. Подразделения морской пехоты наступают в его северной части, — заявили в МО РФ.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил об ударе по объектам в Святогоровке. Сюда противник выходил из Доброполья. По его информации, пункт временной дислокации 15-й бригады Нацгвардии был поражён тремя авиабомбами.

На севере ДНР ВС РФ сдерживают наступление ВСУ и Нацгвардии. Противник попытался зайти в Рай-Александровку. Военный аналитик Анатолий Радов утверждает, что все точки противника, на которых он пытался закрепиться, уничтожены.

— Ситуация стабильна, без изменений, — отметил Радов.

Карта СВО на 7 октября 2026 года

Карта СВО. «Восток» установил контроль над селом Голубково. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Украина отказывается от НАТО: первый шаг к мирному договору

Украинская депутат Анна Скороход внесла в Верховную раду законопроект, предусматривающий отказ государства от вступления в НАТО, но остаётся возможность для интеграции в ЕС. Такое желание Киева было прописано в конституции Украины в 2019 году.

— Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны, — говорится в поправке.

Отказ от вступления Украины в НАТО — одно из условий мирного соглашения, которое желает заключить Москва. В Североатлантическом альянсе Незалежную пока не ждут, что подтвердили в Вашингтоне.

— В данный момент членство Украины не стоит на повестке дня, потому что должна быть проведена работа по выстраиванию консенсуса, чтобы была единая позиция, — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Вашингтон работает над переговорами: последний шанс Киева

Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Россия и Украина далеки от мирного соглашения, но США готовы усадить конфликтующие стороны за стол переговоров.

— Мы ясно дали понять, что можем сыграть свою роль в прекращении этой войны. Мы хотим играть конструктивную роль. Очевидно, что мы наблюдаем за тенденциями в этой области и видим, что сейчас ситуация развивается не в том направлении, — сказал Рубио.

У Украины остаются считаные месяцы, чтобы принять верное решение. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что для Киева скоро всё может завершиться крупным поражением.

— Если русские прорвутся на широком участке фронта, то смогут буквально просто пройти через сельскую местность, и все может закончиться очень быстро, — объяснил Дэвис.

Он отметил, что Россия сейчас делает конкретные шаги, которые разрушают украинскую государственность.

Авторы Даниил Черных