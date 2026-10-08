Дороги без колеи, улицы без лишних проводов: В Москве заметно преобразили два проезда

В Москве завершили благоустройство двух проездов — между улицами Зорге и Куусинена на севере столицы и между Херсонской улицей и Научным проездом на юго-западе. На обоих участках обновили дорожное покрытие, освещение и прилегающие территории.

На проезде № 5 между улицами Зорге и Куусинена (Хорошёвский район) уложили более 2,7 тысячи квадратных метров асфальтобетона и установили 818 погонных метров бортового камня. Ремонт потребовался из-за колейности, которая могла снижать безопасность движения. Бортовой камень установили для разграничения зон и укрепления дорожного полотна.

Для пешеходов и водителей смонтировали современную опору уличного освещения и дополнительную опору контрастного света. Такое решение позволяет лучше подсвечивать дорожную зону и пешеходный переход в тёмное время суток. Благодаря этому люди становятся заметнее на переходе, что помогает снизить вероятность аварийных ситуаций.

Рядом с проездом также обустроили более 1,4 тысячи квадратных метров нового газона и нанесли свежую разметку. Работы завершили к осени в установленные сроки, чтобы свести к минимуму неудобства для местных жителей. Ежедневно на объекте трудились три бригады общей численностью 21 человек. Для ремонта использовали многофункциональный экскаватор-погрузчик и грузовые автомобили повышенной грузоподъёмности.

На юго-западе Москвы благоустроили транспортный проезд между Херсонской улицей и Научным проездом (районы Черёмушки и Обручевский). Там полностью заменили покрытие проезжей части и тротуаров: на пешеходных зонах уложили более 1,5 тысячи квадратных метров асфальта, ещё 3,5 тысячи квадратных метров — на дороге.

Фото © Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

После этого специалисты нанесли новую разметку и установили 60 дорожных знаков. Для освещения смонтировали опоры контрастного света «Сириус» и энергоэффективные светильники. Они освещают как проезжую часть, так и тротуары, улучшая видимость в тёмное время суток.